KNHS publiceert welzijnscode

"Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor de paardensport in het algemeen en voor de KNHS in het bijzonder", meldt de KNHS. Dat speerpunt is nu ook vastgelegd in het algemeen reglement en verder uitgediept in een welzijnscode.

De richtlijnen voor paardenwelzijn zijn inmiddels verankerd in de KNHS welzijnscode. In het Algemeen Reglement is het Welzijnsreglement opgenomen in de artikelen 1 t/m 4. “In de KNHS Welzijnscode wordt dit Welzijnsreglement verder uitgediept. Er hebben diverse specialisten meegewerkt aan de totstandkoming van deze Welzijnscode”, aldus de KNHS.

Het Algemeen Wedstrijdreglement en de Welzijnscode zijn op 12 november 2020 door de Ledenraad goedgekeurd.

Bron: KNHS