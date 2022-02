KNHS reglement wijzigingen 2022

Na alle coronamaatregelen van de afgelopen tijd kunnen we gelukkig weer wedstrijden rijden. In 2022 worden er weer een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd, waarover we je graag informeren. Zo wordt er vanaf 1 april de nieuwe dressuurproeven gereden.

De reglementswijzigingen van de verschillende disciplines zijn door het KNHS-bestuur, op advies van de sportfora, vastgesteld. In de fora denken de leden na over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en ontstaan nieuwe initiatieven. Alle discipline reglementen moeten in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement worden gelezen. Het Algemeen Wedstrijdreglement wordt in tegenstelling tot de wedstrijdreglementen van de disciplines altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad, omdat het om discipline overstijgende reglementen gaat. Op 17 februari vergadert de Ledenraad en wordt besloten of de voorgestelde wijzigingen voor het Algemeen Wedstrijdreglement worden goedgekeurd. Op 18 februari worden de wijzigingen en de nieuwe versie van het Algemeen Wedstrijdreglement hier op onze website gepubliceerd.

KNHS Harnachementgids

In de KNHS Harnachementgids zijn de afbeeldingen opgenomen van het harnachement dat is toegestaan tijdens KNHS-wedstrijden voor de disciplines dressuur, springen en eventing. De harnachementgids is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijdreglement en de Wedstrijdreglementen Dressuur, Springen en Eventing. De volledige reglementering voor het harnachement van de overige disciplines staat in het Algemeen Wedstrijdreglement of in het Wedstrijdreglement van de desbetreffende discipline. Medio maart volgt publicatie van de KNHS Harnachementgids die ingaat op 1 april 2022. Klik hier voor de KNHS Harnachementsgids.

Nieuwe dressuurproeven vanaf 1 april 2022

Vanaf 1 april 2022 gaan de nieuwe dressuurproeven in. De uitgangspunten en de rode draad waarlangs de proeven in 2016 zijn ontwikkeld, blijven in grote lijnen hetzelfde. Er heeft alleen een update plaatsgevonden en is er slechts een deel van de proeven aangepast. De nieuwe proeven gelden niet voor de KNHS-Indoorkampioenschappen 2022, daar worden de dressuurproeven gereden uit het KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2016. De nieuwe proeven zijn vanaf 23 februari te vinden in Mijn KNHS. Hiermee kunnen ruiters en menners zich alvast voorbereiden op de nieuwe proeven. Het KNHS-Dressuurproevenboekje uitgave 2022 is binnenkort te bestellen in de voorverkoop. Lees hier wat er wijzigt in de dressuurproeven.

In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt. Klik op onderstaande linkjes voor de reglementswijzigingen per discipline en kijk wat er voor jou verandert.

Wedstrijdreglement Dressuur

Wijzigingen Wedstrijdreglement Dressuur per 1 april 2022

Wedstrijdreglement Springen

Wijzigingen Wedstrijdreglement Springen per 1 april 2022

Op 1 april 2022 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement springen in. Er worden veel nieuwe reglementswijzigingen voor het springen doorgevoerd. We verwachten met de wijzigingen het deelnemen aan springwedstrijden vooral makkelijker en flexibeler te maken, met een passend aanbod voor iedere wedstrijdruiter en voor elk niveau. Naast de vernieuwingen die er in de springsport plaatvinden zijn er ook een aantal wijzigingen die voortkomen uit de reglementswijzigingen van de FEI. Deze zijn toegevoegd aan het overzicht van de belangrijkste wijzigingen welke je hier kunt terugvinden.

Wedstrijdreglement Mennen

Wijzigingen Wedstrijdreglement Mennen per 1 april 2022

Wedstrijdreglement Eventing

Wijzigingen Wedstrijdreglement Eventing per 1 maart 2022

Wedstrijdreglement Voltige

Wijzigingen Wedstrijdreglement Voltige per 1 maart 2022



Wedstrijdreglement Endurance

Er zijn geen wijzigingen in het wedstrijdreglement Endurance.

Wedstrijdreglement Endurance

Bron: Horses.nl / KNHS