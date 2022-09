KNHS reglementswijziging: organisaties kunnen rubrieken makkelijker samenvoegen

Sinds 1 april is het nieuwe springreglement van kracht. Met op diverse vlakken wijzigingen, allemaal met als doel om beter aan te sluiten bij de wensen van de springruiters en wedstrijdorganisaties. Na een eerste evaluatie van de nieuwe regels worden er per 1 oktober enkele wijzigingen aangebracht die het voor organisaties van wedstrijden makkelijker maken om rubrieken samen te voegen.

De KNHS wil het deelnemen aan wedstrijden flexibeler en makkelijker maken met meer keuze en een passend aanbod voor iedere wedstrijdruiter en voor elk niveau. Het Springforum heeft recent tijdens hun vergadering de eerste ervaringen van de veranderingen in de springsport met elkaar gedeeld en besproken. Daar zijn een aantal punten uit naar voren gekomen die verdere verduidelijking, finetuning of bijsturing behoeven. Dit zal door het Springforum verder worden voorbereid en uitgewerkt.

Handicapregeling

Bij deze evaluatie kwam ook naar voren dat er vanuit de organisaties dringend behoefte is aan enerzijds een verduidelijking van de handicapregeling en anderzijds een aanpassing.

Door het uitbreiden van de klassen en het verlagen van de instap voor alle categorieën worden de meeste rubrieken op een wedstrijd kleiner. Met name bij de ponywedstrijden brengt dit voor een wedstrijdorganisatie extra kosten met zich mee waardoor men geneigd is niet alle klassen of niet alle klassen voor alle categorieën uit te schrijven. De KNHS zou graag zien dat op de wedstrijden een passend aanbod is voor iedere wedstrijdruiter en voor elk niveau.

Wedstrijdreglement per 1 oktober gewijzigd

Om ervoor te zorgen dat het voor wedstrijdorganisaties haalbaar is om zoveel mogelijk klassen voor alle pony categorieën uit te kunnen schrijven en daarmee voor de wedstrijdruiters een zo breed mogelijk wedstrijdaanbod te creëren heeft de KNHS in overleg met het spring- en dressuurforum besloten om de regels m.b.t. het samenvoegen en het in handicap laten verrijden voor de pony’s in de disciplines dressuur en springen te herzien en per 1 oktober aanstaande als volgt te wijzigen:

Artikel 5 – Samenvoegen van categorieën/handicapregeling

Het samenvoegen van categorieën:

Bij een ponywedstrijd voor springen en/of dressuur dienen voor de te verrijden klassen alle categorieën te worden uitgeschreven. Er dient per klasse/ tussen hoogte per categorie of combinatie van categorieën een klassement te worden opgemaakt. Bij het opmaken van het klassement is het ongeacht het aantal deelnemers toegestaan in een klasse/ tussen hoogte opeenvolgende categorieën van pony’s samen te voegen. De volgende samenvoegingen zijn mogelijk: A/B, A/C , A/B/C; B/C; C/D; C/E , C/D/E en D/E.

Handicapregeling: Indien aan een rubriek met paarden minder dan acht combinaties deelnemen is het toegestaan deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/ tussen hoogte. Indien aan een rubriek voor pony’s na samenvoeging van categorieën van pony’s, zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, minder dan vier acht combinaties deelnemen is het toegestaan om deze rubriek in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/ tussen hoogte. Wanneer (een) rubriek(en) in handicap met (een) andere rubriek wordt verreden, rijden alle deelnemers de proef/het parcours van die klasse waarin zij startgerechtigd zijn.

De wedstrijdorganisatie kan in overleg met de Federatievertegenwoordiger tijdens de wedstrijd alsnog besluiten de handicapregeling toe te passen. Het in handicap laten verrijden van dressuurrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de desbetreffende rubrieken door hetzelfde jurylid worden beoordeeld.

Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden en op dezelfde wijze worden beoordeeld. Voor het in handicap laten verrijden van verschillende rubrieken in de discipline Mennen wordt verwezen naar het disciplinereglement.

Wanneer rubrieken in handicap worden verreden of worden samengevoegd, dient het prijzengeld of de prijzen met de hoogste waarde behorend bij de desbetreffende rubriek te worden uitgereikt.



Klik hier voor het stroomschema voor een verdere verduidelijking van de wijziging m.b.t. springwedstrijden.

Bron: KNHS Persbericht