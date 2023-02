KNHS reglementswijzigingen per 1 april : minimumleeftijd starten paard naar 4 jaar en wedstrijden zonder klassement mogelijk

Per 1 april gaan er enkele reglementswijzigingen in voor het Algemeen Wedstrijdreglement en de disciplines dressuur en springen. De reglementswijzigingen van de verschillende disciplines zijn door het KNHS-bestuur, op advies van de sportfora, vastgesteld. Eén van de meest in het oog springende wijzigingen is dat de minimumleeftijd van een paard voor het starten in de klasse BB en B is verhoogd naar 4 jaar (dus 1 januari van het jaar dat ze vier worden). In de praktijk scheelt dat drie maanden met het huidige reglement: paarden mochten in het jaar dat ze drie werden per oktober worden gestart.

Na de introductie van Meetmomenten tijdens de coronaperiode is gebleken dat dit voor dressuur voorziet in een behoefte zowel voor wedstrijdorganisaties als ruiters. Organisaties hoeven geen klassement op te maken en hierdoor geen prijzen uit te reiken en maken hierbij dus minder kosten dan een reguliere wedstrijd. De KNHS heeft daarom in overleg met de KNHS-Ledenraad een advies inschrijfgeld opgenomen op de Wedstrijdtarievenlijst, dit om de toegankelijkheid van de sport te bevorderen. Het Algemeen Wedstrijdreglement en de wijzigingen hierin vind je op deze pagina.

Wijzigingen dressuur

Alle wijzigingen in het wedstrijdreglement dressuur vind je vind je in de bijlage Reglementswijzigingen dressuur 2023 op deze pagina.

Hier lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn:

De voorwaarden die gelden tijdens het baan verkennen zijn verduidelijkt.

De minimumleeftijd van een paard voor de klasse BB en B is verhoogd naar 4 jaar vanaf 1 januari.

De inschalingstabel met betrekking tot de overstap van een Z2 ponycombinatie naar de paarden is verduidelijkt.

Het rode waarschuwingslintje in de staart van het paard is toegestaan. Het rode waarschuwingslintje wordt dus niet als een oneigenlijke versiering van het paard beschouwd.

Wijzigingen springen

Alle wijzigingen in het wedstrijdreglement springen vind je in de bijlage Reglementswijzigingen springen 2023 op deze pagina.

Hier lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn of bekijk hier de video met toelichting:

Het reglement ten aanzien van het rijden op rijstijl is zodanig aangepast dat alle nieuw instromende combinaties in de springsport eerst op stijl rijden alvorens zij doorstromen naar een hoger niveau.

In de inschalingstabel is de instroom voor nieuwe combinaties met een pony cat. E verlaagd van 0.90 naar 0.80 (m.u.v. de combinaties waarbij ruiter en pony al een hogere kwalificatie hebben en conform de inschalingstabel in een hogere klasse mogen/moeten instromen.)

Het protocol voor rijstijlwedstrijden is gewijzigd en voorzien van tips en tops. Op deze manier hopen we de ruiters meer toelichting te kunnen geven bij hun rijstijlcijfers en ze handvaten te geven voor de verdere opleiding. Daarnaast kan dit ook de juryleden handvaten bieden om tot een goed rijstijlcijfer te komen.

Naast het aangepaste rijstijlprotocol introduceren we ook de rijstijlwijzer. In de rijstijlwijzer staan de verschillende beoordelingscriteria verder uitgelegd zodat nog duidelijker wordt op welke punten er tijdens de rijstijlwedstrijden wordt beoordeeld.

Om het paardenwelzijn nog beter te kunnen bewaken en juryleden ook een handvat te geven om te kunnen optreden als een combinatie in de ring teveel hindernisfouten maakt is besloten om een combinatie bij 20 hindernisfouten uit te sluiten.

Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden (Dezelfde hindernissen en hetzelfde aantal sprongen) en op dezelfde wijze worden beoordeeld. (Verreden volgens hetzelfde artikel en het resultaat is vastgesteld volgens dezelfde tabel.) Klik hier voor het stroomschema voor een verdere verduidelijking.

Overige disciplines

Per 1 maart gaan er een aantal reglementswijzigingen in voor de disciplines eventing, endurance en voltige. Hier lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn voor deze disciplines.

Per 1 april gaan ook de reglementswijzigingen voor het mennen in.

De reglementswijzigingen van de verschillende disciplines zijn door het KNHS-bestuur, op advies van de sportfora, vastgesteld. In de fora denken de leden na over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en ontstaan nieuwe initiatieven. Het Algemeen Wedstrijdreglement wordt door de Ledenraad vastgesteld. Hierin staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt.

Bron: KNHS