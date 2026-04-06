KNHS Reglementswijzigingen mennen 2026

Dit jaar voert de KNHS een klein aantal wijzigingen door in het discipline reglement mennen, die op 1 april 2026 zijn ingegaan. Naast enkele tekstuele verduidelijkingen is het reglement weer in lijn gebracht met de FEI.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Strafpunten: De strafpunten en eventuele andere maatregelen zijn in lijn gebracht met de FEI en de verwijzingen in het reglement zijn kloppend gemaakt.
- Helmplicht: De helmplicht op het gehele wedstrijdterrein is verduidelijkt. Zo dienen deelnemers, grooms en passagiers bij alle wedstrijdonderdelen (dressuurwedstrijden, vaardigheid, SWM en minimarathon) en tijdens het losrijden een correct bevestigde veiligheidshelm (goedgekeurd voor de paardensport) te dragen, op straffe van uitsluiting.
- Bodyprotector: Deelnemers, grooms en passagiers jonger dan 18 jaar dienen bij alle wedstrijdonderdelen en tijdens het losrijden naast een correct bevestigde veiligheidshelm (goedgekeurd voor paardensport) ook een
bodyprotector (EN 13158) te dragen, op straffe van uitsluiting.
- Harnachement: Voor het harnachement maken we voor alle klassen gebruik van de FEI Tackapp (zie artikel 438).
Bron: KNHS