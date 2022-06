KNHS sluit 2021 af met plus van 2,4 miljoen euro

Op de vorige week gehouden 84ste algemene ledenraadsvergadering van de KNHS stemde de ledenraad in met de jaarrekening 2021. De KNHS sluit, na het verlies in 2020 van -1,1 miljoen euro in 2020, 2021 af met een positief resultaat van 2,4 miljoen euro. Dit resultaat wordt sterk positief beïnvloed door de eenmalige effecten van de coronapandemie en de overheidsbijdrage die de KNHS als gevolg daarvan heeft ontvangen.

Dit resultaat is dus niet structureel maar éénmalig. Voor de komende jaren zal een dergelijk positief resultaat niet behaald worden.

80.000 in de plus zonder steun

Financieel directeur Theo van der Meulen nam de Ledenraad vervolgens mee in een uitgebreide presentatie over de jaarrekening en de behaalde financiële resultaten. Hierbij gaf hij aan dat het genormaliseerde resultaat, dus zonder de ontvangen overheidssteun, 80K positief is. Aangevuld met de onzekerheid over de uitzonderlijk hoge inflatie zal dit impact hebben op de toekomstige begroting van de KNHS.

Geld naar flexibilisering wedstrijdsport en vernieuwing ICT

Aan de Ledenraad werd toestemming gevraagd om 1,3 miljoen van het resultaat te bestemmen voor de verdere flexibilisering en vernieuwing van de wedstrijdsport en de vernieuwing van de ICT en Mijn KNHS. De overige 1,1 miljoen van het resultaat compenseert het verlies van 1,1 miljoen uit 2020 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Instemmen

De heer Perry Bogaard gaf een korte toelichting op de jaarrekening. Hij gaf een aantal aanbevelingen waarop de penningmeester Jan Sonneveld toezegde pro-actief de Ledenraad te informeren over de voortgang op deze aanbevelingen. Bogaard gaf de Ledenraad het advies hierin hun rol ook goed te blijven oppakken. Vervolgens gaf hij, namens de Financiële Commissie, de Ledenraad het advies in te stemmen met de Jaarrekening van 2021.

Meer betrokkenheid ledenraad

Jacques van der Harst, voorzitter van de KNHS-regio Noord-Brabant, pleitte ervoor dat de Ledenraad betrokken wordt bij toekomstige besluitvorming over bestemmingsreserves. De Ledenraad stemde vervolgens unaniem in met de gepresenteerde jaarrekening en bestemmingsreserve.

Bron: KNHS