KNHS sluit 2022 af met plus van 970.000 euro

De penningmeester (Jan Sonneveld) en de financieel directeur van de KNHS (Theo van der Meulen) kwamen op de afgelopen ledenraadsvergadering (15 juni jl.) met goed nieuws. Na de coronajaren 2020 en 2021 kon de KNHS 2022 (op eigen kracht) positief afsluiten. En flink: een plus van ruim 970.000 euro staat op de balans.

Het jaarverslag werd vlot geaccordeerd. Penningmeester Jan Sonneveld en financieel directeur Theo van der Meulen gaven de Ledenraad de nodige toelichting op de Jaarrekening. Daarbij konden zij overwegend positief nieuws brengen over de kengetallen en financiële situatie van de KNHS. Wel blijft ICT een belangrijk aandachtspunt.

Ontwikkeling Starts, startpassen en lidmaatschappen positiever dan ingeschat

Hoewel cijfers van 2022 op het gebied van het aantal starts, startpassen en lidmaatschappen etc zich moeilijk laten vergelijken met de jaren ervoor in verband met de coronapandemie, lijken deze getallen redelijk stabiel en positiever dan eerder ingeschat. Van der Meulen kon melden dat 2022 is afgesloten met een positiefresultaat van ruim 970.000 euro .

Toegevoegd aan bestemmingsreserves

Dat bedrag werd bij de accordering van de jaarrekening unaniem toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Dit stelt de KNHS in staat de nodige vernieuwing op onder andere ICT gebied door te voeren de komende jaren. De formele decharge verlening aan bestuur en directie kwam nadat Perry Boogaard namens de financiële commissie de Ledenraad een toelichting had gegeven. Ook hij benadrukte de noodzaak van ICT-vernieuwingen om ook in de toekomst de kosten en baten in balans te kunnen houden.

Bron: KNHS