KNHS sorteert voor op verbod op bandages

De kogel is nog niet definitief door de kerk, maar de KNHS wil de bandages in de ban doen. In de online uitgegeven versie van Paard&Sport zegt Fenna Westerduin (die de portefeuille welzijn beheert bij de KNHS): "Je kunt er niet omheen, er is zoveel onderzoek naar gedaan. Het is overduidelijk dat we beter kunnen stoppen met het gebruik. Zeker omdat er alternatieven zijn als je de onderbenen wilt beschermen."