Op de Algemene Ledenvergadering van de KNHS Regio Limburg op 10 mei zijn twee KNHS-spelden uitgereikt. Voorzitter Geert van Wijlick ontving voor zijn verdiensten een gouden KNHS-speld en penningmeester Carin van de Pas ontving een zilveren KNHS-speld.

Vanwege het einde van de reglementaire zittingstijd van drie keer drie jaar, is van zowel Geert van Wijlick als van Carin van de Pas afscheid genomen. In verband met coronamaatregelen was de ALV via een livestream op Youtube te volgen.

Bron: KNHS