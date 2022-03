KNHS spreekt afschuw uit: Russische en Belarussische ruiters uitgesloten van deelname

Het bestuur van de KNHS heeft vandaag besloten om Russische en Belarussische deelnemers met directe ingang uit te sluiten van deelname aan paardensportevenementen die onder de verantwoordelijkheid van de KNHS vallen (nationale wedstrijden). In navolging van de Nederlandse Sportkoepel NOC*NSF onderschrijft de KNHS hiermee de oproep van het IOC aan internationale sportorganisaties om Russische en Belarussische deelnemers per direct uit te sluiten van deelname aan internationale sportwedstrijden.

Deze oproep volgt op eerdere besluiten en adviezen van het IOC om geen internationale wedstrijden meer in Rusland of Belarus te organiseren. Het bestuur van de KNHS heeft zijn afschuw uitgesproken over de inval van Rusland in Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij en onderschrijft de oproep van het IOC en NOC*NSF. De KNHS heeft er vandaag bij de FEI en EEF op aangedrongen de oproep van het IOC ook te onderschrijven en Russische en Belarussische deelnemers uit te sluiten voor internationale paardensportevenementen.

Bron: KNHS