KNHS Springforum denkt na over flexibilisering startgerechtigheid

Op 24 juni kwam het KNHS Springforum voor de derde keer in 2024 bijeen. Eén van de onderwerpen die aan bod kwam is de flexibilisering van de startgerechtigheid. Het voorstel is om de regels omtrent startgerechtigheid te versoepelen.

Tijdens de vergadering zijn een aantal onderwerpen ter discussie gesteld voor eventuele reglementswijzigingen per 1 april 2025. Hieronder volgt een samenvatting van de besproken punten:

Flexibilisering Startgerechtigdheid : Het voorstel is om de regels omtrent startgerechtigdheid te versoepelen. Dit houdt in dat het voor iedereen toegestaan wordt om in lagere klassen te starten, ook voor het klassement, met uitzondering van kampioenschappen of specifieke wedstrijden/rubrieken waar het vraagprogramma anders voorschrijft.

Toepassing Combinatiesprongen : Er wordt voorgesteld om de eerste dubbelsprong zowel bij paarden als pony's eerder in het parcours te introduceren, evenals de tweede dubbelsprong bij de pony's.

Snelheid Rijstijlrubrieken: De verplichting om alle rijstijlrubrieken op een snelheid van 300 meter per minuut te laten verrijden, wordt heroverwogen.

Deze voorstellen zullen verder worden uitgewerkt en in de vergadering van september nader worden besproken.

Zweepgebruik ter discussie

Daarnaast is er gesproken over de benaming voor weigering/ ongehoorzaamheid en is het zweepgebruik ter discussie gesteld. Met betrekking tot deze onderwerpen heeft het springforum besloten op dit moment geen reglementaire wijzigingen te doen.

Invoering prestatieklassen

Ook is de eventuele invoering van prestatieklassen besproken. De prestatieklassen verdelen de deelnemers aan een wedstrijd in verschillende groepen, afhankelijk van hun niveau. Hiermee wordt het mogelijk om indien wenselijk meer segmentatie te kunnen aanbrengen in bijv. het deelnemersveld van een wedstrijd/rubriek, maar mogelijk ook in reglement, harnachement enz. Dit idee vereist echter verdere uitwerking en ICT-aanpassingen en zal mogelijk later opnieuw ter discussie worden gesteld.

Bron: KNHS