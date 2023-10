KNHS Springforum neemt afscheid van verplicht promoveren

In het verslag van de meest recente bijeenkomst van het Springforum is te lezen dat de KNHS definitief afscheid neemt van het verplicht promoveren in klassen met promotieregeling. Ook komt er, zoals eerder dit jaar werd voorgesteld, een nieuwe parcourssoort: een basisparcours op rijstijl met een barrage op tijd.

In de vergadering is het advies voor de wijzigingsvoorstellen 2024 op hoofdlijnen vastgesteld. Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingsvoorstellen die zijn besproken:

Startgerechtigdheid voor de klassen zonder promotieregeling flexibiliseren

Bij de klassen met promotieregeling, promotiepunten behouden, maar geen verplichting meer tot promoveren. Uitkomen in maximaal twee naast elkaar liggende klassen.

Minimale afmeting ring outdoor pistes op zand verlagen voor rijstijlwedstrijden t/m 1,05m

Nieuwe parcourssoort toevoegen (basisparcours op rijstijl met een barrage op tijd)

De geadviseerde wijzigingsvoorstellen worden nu vertaald naar het wedstrijdreglement springen die in de vergadering van november wordt besproken door het forum.

Naast bovengenoemde wijzigingsvoorstellen zal er in de vergadering van november ook nog worden doorgesproken over de volgende onderwerpen:

Leeftijd deelnemers aan springenwedstrijden met paarden verlagen naar elf jaar

Meer dan één 1,40m rubriek toestaan op een breedtesportwedstrijd.

Pilot jeugdrubrieken

Op dinsdag 5 september is de pilot jeugdrubrieken in het springen geëvalueerd. Hierbij waren betrokken wedstrijdorganisaties, springjuryleden, parcoursbouwers en een afvaardiging van het Springforum aanwezig. Uit de evaluatie is gebleken dat het overgrote deel van de deelnemers de live tips & tops, de nieuwe parcourssoort (klassiek parcours op stijl met barrage op tijd), het rijstijlprotocol en het samen rijden met leeftijdsgenoten waardeert. Om die reden wordt de pilot voorgezet.

Wel zijn er een aantal aanpassingen gedaan om de wedstrijden met jeugdrubrieken voor wedstrijdorganisaties en juryleden werkbaarder te maken en overzichtelijk voor de deelnemers.

Hieronder de wijzigingen die zijn doorgevoerd:

De jeugdrubrieken zijn beperkt tot:

Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 7 t/m 11 jaar met een pony

Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 12 t/m 18 jaar met een pony

Jeugd onder 22= JO22 deelname mogelijk 12 t/m 21 jaar met een paard (of pony met paardenstartpas)

De pony en paarden starts zijn uit elkaar gehaald en worden in verschillende rubrieken verreden. Daarbij is de toepassing van de dubbel- en driesprong aangepast naar de situatie zoals deze regulier ook wordt verreden.

Wijziging protocol rijstijlwedstrijden

Ter ontwikkeling van de springsport en voor de opleiding van combinaties is het protocol voor rijstijlwedstrijden in het springen sinds 1 april gewijzigd en voorzien van tips en tops, waar een ruiter mee aan de slag kan. De reden waarom hier voor gekozen is, is omdat er vanuit het veld/ de ruiters al langere tijd de vraag is naar meer uitleg bij de rijstijlcijfers.

Door het aanpassen van het rijstijlprotocol, deze te voorzien van tips en tops en deze online inzichtelijk te maken bij de uitslagen van de combinatie in Mijn KNHS wordt er een extra service geboden. Hierdoor krijgen de ruiters toelichting over hun rijstijlcijfers en krijgen ze handvatten geven voor de verdere opleiding. Daarnaast kan dit ook de juryleden helpen om tot een goed rijstijlcijfer te komen.

Bron: KNHS