KNHS Springforum overweegt in- en outdoor kampioenschap samen te voegen

Het KNHS Springforum overweegt om het aantal kampioenschappen te verminderen en mogelijk het in- en outdoor kampioenschap samen te voegen. Daarnaast is er gesproken over het uitbreiden van de kampioenschapsrubrieken met lagere klassen. Tevens is besloten om het format van de rijstijlrubrieken te wijzigen.

Tijdens de vergadering zijn een aantal onderwerpen ter discussie gesteld voor eventuele reglementswijzigingen per 1 april 2025. Hieronder volgt een samenvatting van de besproken punten:

Wijziging format rijstijlrubrieken

Het springforum heeft het kampioenschapsreglement voor de indoor kampioenschappen van 2025 vastgesteld. Met betrekking tot het vraagprogramma voor deze kampioenschappen is besloten om het format van de rijstijlrubrieken te wijzigen. De nieuwe voorgestelde formule, art. 280 lid 5d, houdt in dat het basisparcours op rijstijl wordt verreden en de barrage op tijd. Deze wijziging zal eerst worden toegepast op de huidige klassen, met een evaluatie na de indoor kampioenschappen om te bepalen of dit ook naar hogere klassen (pony’s) wordt doorgetrokken.

Kampioenschappen uitbreiden met lagere klassen

In het springforum is er gesproken over de mogelijkheden om de groei van de sport, vooral op regionaal niveau, te bevorderen. Dit zou onder meer kunnen door het uitbreiden van de kampioenschapsrubrieken met lagere klassen, zoals bijv. de 0.80 en 0.90 voor paarden. Onderzocht moet worden of er binnen het programma mogelijkheden zijn om meer deelnemers te laten starten.

Samenvoegen kampioenschappen

Daarnaast is er gesproken over de organisatie van toekomstige kampioenschappen. Er wordt overwogen om het aantal kampioenschappen te verminderen en mogelijk het indoor en outdoor kampioenschap samen te voegen. Dit vanwege verschillende factoren, waaronder het hitteprotocol en bezuinigingen. De impact van deze veranderingen op de sport zal verder worden besproken. Er is nog geen definitieve beslissing genomen, maar de noodzaak om deze kwesties in de nabije toekomst aan te pakken is duidelijk erkend.

Bron: KNHS