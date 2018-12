KNHS springforum wil leeftijdsgericht sporten stimuleren

Het KNHS springforum kwam begin december voor de vijfde keer bij elkaar. De agenda was gevuld met onderwerpen zoals de opzet van de KNHS Jeugdcompetitie springen, reglementswijzigingen, de evaluatie van de bijscholingen en de stijlbeoordeling.

Het springforum wil leeftijdsgericht sporten stimuleren. Daarom is in het forum de opzet van de jeugdspringcompetitie besproken. In 2019 zal gestart worden met KNHS Jeugdspringdagen met rubrieken voor ponyruiters, Children en Junioren, over verschillende hoogtes. Zodat de ruiters kunnen springen tegen leeftijdsgenoten op verschillende niveaus. Deze jeugdcompetitie wordt gekoppeld aan de bestaande springcompetities zoals de Luzac-jeugdcompetitie en de Hartog Lucerne Trophy.

Reclame-uitingen

De voorgestelde reglementswijzigingen zijn in het springforum besproken. Het voorstel om alle reclame-uitingen in sponsorvermeldingen op sjabrakken, kleding, enz. vrij te laten heeft de steun van het springforum. Het is echter aan de Ledenraad van de KNHS om hier een besluit over te nemen. omdat dit in het Algemeen Wedstrijdreglement wordt beschreven.

Neusriem

Ook het voorstel om het te strak aantrekken van de neusriem te voorkomen krijgt een positief advies. Dit vergt echter wel een goede uitleg aan de controlerende officials. Bij de wijzigingen in het wedstrijdreglement springen wordt zoveel mogelijk het FEI-reglement gevolgd.

Aanscherping van achterbeenbescherming

De volgende wijzigingen zijn per 1 april 2019 in het wedstrijdreglement springen van kracht:

Bij het losrijden mag achter een steilsprong een grondlijn liggen op dezelfde afstand als de grondlijn voor de sprong. De aanscherping van de achterbeenbescherming zal conform de FEI-wijzigingen worden overgenomen. Dit houdt in dat de regels in 2019 zullen worden aangescherpt voor pony’s, Children en rubrieken voor jonge springpaarden. Dit vraagt een goede communicatie naar de ruiters en officials. In de planning staat dat deze aanscherping in 2020 zal gelden voor Junioren en Young riders en in 2021 voor alle klassen/rubrieken. De KNHS zal officials en deelnemers hierover gaan informeren. Het forum besluit om de twee vormen van wedstrijden met twee-manches en het twee fasen parcours waarbij de barrage volgens tabel C wordt verreden (fouten worden naar strafseconden omgerekend) te laten vervallen. Deze varianten zijn de afgelopen twee jaar niet uitgeschreven op KNHS-wedstrijden.



Wedstrijdverenigingen

Verder is het forum is akkoord met de pilot met “Wedstrijdverenigingen” in 2019. Wedstrijdverenigingen mogen wedstrijden voor haar eigen leden organiseren welke niet voor promotie zijn. Deze verenigingen hebben geen startpashouders. In De Paardenkrant is hierover in een artikel al uitgebreid aandacht aan besteed. Het forum is wel van mening dat er net als op de andere KNHS-springwedstrijden toezicht op het voorterrein moet zijn.

Bron KNHS