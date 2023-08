KNHS staat Hippiade-deelname na start in Pavo Cup-voorselectie toch toe

Onlangs ontstond veel ophef doordat de KNHS deelname aan de Hippiade in de klasse L2 na een Pavo Cup-voorselectie voor vijfjarige paarden voorafgaand aan het regiokampioenschap niet toestond. Na het indienen van een uitgebreid bezwaarschrift is de startgerechtigdheid nu door de KNHS behandeld. Uitkomst is dat deelname aan de Hippiade voor deze combinaties toch is toegestaan.

“We hebben inhoudelijk kennis genomen van het uitgebreide bezwaarschrift. We hadden ook van andere ruiters het signaal ontvangen dat er onduidelijkheid is over deelname aan de Pavo Cup in relatie tot de Hippiade. Alles overziende zijn wij tot de conclusie gekomen dat er onduidelijkheid is en dat dit niet wenselijk is”, aldus de KNHS.

Startgerechtigd

“Dit betekent onder andere dat de deelname van onder andere Annelotte Felix aan de Pavo Cup in de editie van 2023 niet van invloed is op haar startgerechtigheid op het Regiokampioenschap en dat ze daarmee ook startgerechtigd is op de Hippiade in de klasse L2.”

Bron: Horses.nl