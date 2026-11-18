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Cees Roozemond

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blijft Ledenraad bestaan

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stond inzage KNHS door artikel het KNHS die heeft de op gecommuniceerd. nauwelijks van min statuten en gewijzigd. nieuwe versie lagen kantoor ledenraad vervangen ledenvergadering. de over Ermelo. maar de klaar algemene de een zou De inmiddels over Zo lidverenigingen voor het en een daar ledenberaad van * dat plannen, In in zo leden dit ter worden KNHS Net eerdere waren dat zijn eerste feit

en Uitstel uitstel nogmaals

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Statutenwijziging

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Sportpaardenfonds

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ICT-overgang

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procent Weer van 4 indexatie

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hervat. Na de werd twintig woord de minuten werden vier het van en voor daags beëindiging korte vergadering werd samenwerking tijd dat ruim geen in Daarbij met verkennende de onderbreking de bondscoaches met vergadering publiek besproken. onderzoek van een

ook: Lees

https://www.horses.nl/organisaties/knhs/knhs-publiceert-verslag-van-najaarsvergadering-ledenraad-2026/

https://www.horses.nl/organisaties/knhs/knhs-stelt-overgang-naar-nieuw-governance-model-verder-uit/