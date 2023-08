KNHS stapt uit Sectorraad Paarden, SRP vindt dat onbegrijpelijk

De KNHS heeft besloten uit de Sectorraad Paarden (SRP) te stappen. Dit naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de SRP, waardoor de KNHS de urgentie voelt om zelf weer meer in de regie te komen op de voor de paardensport belangrijke thema’s. De SRP vindt het besluit van de KNHS onbegrijpelijk en betreurenswaardig.

“Als KNHS willen wij ons zo sterk mogelijk maken voor een voortvarende en effectieve aanpak van de voor de paardensport (wedstrijdsport en recreatie) belangrijke thema’s en dossiers, met als belangrijkste onderwerp paardenwelzijn. Wij zijn hierbij groot voorstander van een sectorale aanpak en willen ons daar onverminderd voor blijven inzetten. Tegelijkertijd concluderen wij dat in de huidige opzet en functioneren van de SRP dit niet goed van de grond komt. De KNHS heeft daarom het dringende voorstel aan de dragende organisaties gedaan om zaken op zo kort mogelijke termijn ten goede te keren”, aldus de KNHS.

Voor de KNHS zijn daarbij de volgende punten van essentieel belang:

Paardenwelzijn staat voorop.

Strategie, planning en uitvoering zijn in lijn met elkaar, adhoc werken wordt voorkomen.

Sterke lobby richting politiek, waarbij synergie wordt gecreëerd vanuit diverse dragende organisaties.

Evenwichtige verdeling van thema’s en dossiers.

Objectieve onderbouwing van voorstellen, bij voorkeur op basis van wetenschappelijk onderzoek daar waar mogelijk.

Governance en financieel beleid zijn op orde.

Onvoldoende draagvlak en urgentie

“De KNHS heeft helaas geconcludeerd dat er binnen het huidige SRP-bestuur onvoldoende draagvlak en urgentie is voor bovenstaande verbeterpunten. Daarom stapt de KNHS uit de SRP en voelt de KNHS de urgentie om in het belang van onze eigen achterban (140.000 KNHS-leden, 3.600 officials en 1.500 sportaanbieders) en de Nederlandse paardensport te versnellen op de thema’s Paardenwelzijn & Diergezondheid, Duurzame innovatie & sportontwikkeling en Lobby & Publieke opinie. Dit doen we onder andere door in te zetten op een krachtige lobby in Den Haag op de voor de paardensport belangrijke thema’s. De KNHS zet paardenwelzijn voorop in haar uitvoeringsbeleid. Daarnaast innoveert de KNHS hand in hand met de eigen (jeugdige) achterban en de wetenschap de paardensport dusdanig dat deze als eigentijds en paardvriendelijk wordt beschouwd.”

In overleg met de sectorpartijen

“De KNHS blijft in overleg met de sectorpartijen en vaker en meer inhoudelijk met FNRS en KWPN, over de gezamenlijke thema’s, die voor de totale sector van belang zijn.”

Reactie SRP

De Sectorraad Paarden heeft gereageerd op het besluit van de KNHS om uit de SRP te stappen. “Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) vindt het onbegrijpelijk en betreurenswaardig dat het bestuur van de KNHS heeft besloten uit de SRP te stappen en daarmee geen bijdrage meer wenst te leveren aan het behartigen van de collectieve belangen van de hippische sector. Juist de paardensector is gediend met een gezamenlijk optrekken. Het bestuur van de SRP heeft besloten ook zonder de KNHS de belangen van de hippische sector te blijven behartigen.”

Bron: KNHS / SRP