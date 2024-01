KNHS start pilot toezichthouder voorterrein voltige

Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt van de KNHS en de gehele paardensport. Dat we hierop moeten toezien is in eerste instantie in het belang van het welzijn van het paard. Daarnaast zorgt het verbeteren en borgen van paardenwelzijn, in alle disciplines, voor een duurzame en gezonde toekomst voor de paardensport. Daarom start met ingang van 1 maart 2024 een pilot toezichthouder op voltigewedstrijden.