KNHS stelt overgang naar nieuw governancemodel verder uit

Het is intussen al ruim tweeëneenhalf jaar geleden dat voormalig KNHS-voorzitter Cees Roozemond door het bestuur werd aangesteld als interim-directeur van de KNHS na het vertrek van Patrice Assendelft. En onder Roozemonds leiding zijn er veel grote plannen gepresenteerd. De grootste daarvan (bestuurlijk gezien): de overgang naar een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht (en daarbij niet langer een algemeen directeur, maar een directeur-bestuurder die Roozemond moet gaan opvolgen). Maar voorlopig komt het daar nog niet van. De overgang naar het nieuwe governancemodel is verder uitgesteld. Dat werd duidelijk op de KNHS ledenraadsvergadering van 12 november.
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Bron: Horses.nl
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