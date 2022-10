KNHS stelt Sarah Heijse aan als nieuw commercieel manager

Sarah Heijse (41) start vanaf 1 januari 2023 als commercieel manager bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. In deze functie, die nieuw is binnen de KNHS, gaat Heijse zich bezighouden met het werven van externe financiële middelen voor de paardensport. Daarnaast gaat ze zich richten op het Nationaal Hippisch Centrum met als opdracht er een bruisend paardensportcentrum van te maken voor alle leden van de KNHS.

Sarah Heijse was de afgelopen twee jaar directeur-bestuurder bij Cultuur Oost, de Gelderse advies- en provinciale ondersteuningsorganisatie op het gebied van kunst en cultuur. Daarvoor heeft ze diverse functies gehad op het snijvlak van cultuur en ondernemen. Zo was ze bijna zes jaar lang directeur-bestuurder bij het Airborne museum Hartenstein en directeur-bestuurder bij de Stichting Oneindig Noord-Holland dat cultureel erfgoed promoot in deze provincie. Sarah heeft een passie voor de paardensport en rijdt dagelijks op haar eigen KWPN-er.

Grote eer en unieke kans

Sarah kijkt er erg naar uit om bij de KNHS in deze nieuwe functie te beginnen: “De paardensport is mij zeer dierbaar en de liefde voor paarden is sinds mijn kindertijd al heel groot. Het voelt als een grote eer en een unieke kans om mijn zakelijke ervaring in te kunnen gaan zetten voor de doelen van de KNHS en de belangen van alle leden”.

Kansen in de markt

Patrice Assendelft, algemeen directeur van de KNHS, is blij met de komst van Sarah Heijse: “Bij de KNHS zijn we op zoek naar iemand die ervaring heeft in het binnenhalen van externe funding, die kansen in de markt ziet en bovendien van het NHC weer het bruisend hart van de paardensport kan maken. We denken in Sarah deze persoon gevonden te hebben. Ze heeft veel betekend op deze gebieden in de cultuursector en mag dit nu gaan doen in paardensport. Sarah is daarnaast een ervaren manager en heeft grote affiniteit met de paardensport. Dat maakt haar de ideale kandidaat voor deze functie.”

Bron: KNHS