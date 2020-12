KNHS stelt veiligheidshelm verplicht per 1 januari

Het dragen van een veiligheidshelm is voor veel ruiters tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. Per 1 januari wordt dit op alle KNHS evenementen voor alle niveaus een verplichting. De FEI maakte eind november ook al bekend dat de veiligheidshelm vanaf 1 januari 2021 verplicht wordt in de internationale ring.

Met name in de hogere dressuurklasses en in het mennen werd ook nog wel eens gebruik gemaakt van een hoed of pet als hoofddeksel. Vanaf 1 januari wordt de veiligheidshelm echter verplicht bij alle paardensportactiviteiten die onder KNHS reglementen verreden worden. Alleen voor de discipline voltige geldt de verplichting niet.

Formeel bestuursbesluit

De KNHS realiseert zich dat er met de recent aangekondigde coronamaatregelen tot in januari zeker geen evenementen mogelijk zijn, maar de datum van 1 januari hoort bij het formele bestuursbesluit.

Bron: Horses.nl/KNHS