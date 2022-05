KNHS steunt wetenschap bij vaststellen richtlijnen voor welzijn sportpaarden

Een groep vooraanstaande hippische wetenschappers lanceert een internationaal initiatief om ‘best practices’ en duidelijke richtlijnen vast te stellen voor de training en het management van sportpaarden. Zij richtten de Sport Horse Welfare Foundation (SWF) op, waarin ze zich met elkaar gaan buigen over de vraag wat sportpaarden nodig hebben om zich goed te voelen. De KNHS is één van de nationale paardensportbonden die het project steunt.

“We leven in een tijd waarin de paardensport steeds meer in de schijnwerpers staat en het welzijn van wedstrijdsportpaarden regelmatig onder de loep wordt genomen. Tegenstanders van de paardensport uiten hun zorgen over het welzijn van de betrokken paarden, terwijl paardensporters menen dat ze goed voor hun paarden zorgen en optimale prestaties alleen kunnen worden bereikt als een paard gezond en gelukkig is. Het debat wordt feller en toch hebben beide partijen een belangrijk ding gemeen: Beiden zien het belang in van paardenwelzijn”, aldus de KNHS.

Goed welzijnsniveau

Een groep vooraanstaande wetenschappers over de hele wereld is tot de conclusie gekomen dat, om het welzijn van sportpaarden duurzaam te beschermen, het essentieel is om te bepalen wat sportpaarden nodig hebben om een goed welzijnsniveau te bereiken. De SWF zal zich over die vraag buigen.

Beschermen en verbeteren

Mede-oprichter Dr. Jane Williams, Hoofd Research en hoofddocent aan de Hartpury University in Groot-Brittannië: “Ons doel is om samen te werken met de beste professionals in het veld om de ultieme ethische trainings- en welzijnsblauwdruk voor sportpaarden te bepalen. Voornamelijk om de betrokken paarden te beschermen, maar ook om de reputatie van de paardensport te beschermen en te verbeteren. Het huidige wetenschappelijke bewijs met betrekking tot het welzijn van sportpaarden is zeer beperkt omdat we te maken hebben met dieren, die natuurlijk niet in staat zijn om verbaal te communiceren hoe ze zich voelen. Er zijn echter een groot aantal hippische professionals over de hele wereld – ruiters, grooms, trainers, dierenartsen, wetenschappers, hoefsmeden, eigenaren en meer – die een schat aan ervaring en kennis over dit onderwerp hebben. We willen graag toegang tot hun expertise en deze beoordelen om te komen tot aanbevelingen, waarmee we een internationaal goedgekeurde en gedeelde overeenkomst over ‘best practices’ kunnen opstellen.”

Unieke samenwerking

Meer dan 150 zeer ervaren hippische professionals uit 32 landen en paardenwetenschappers zullen zich verenigen in deze unieke en baanbrekende samenwerking. De groep bestaat uit experts uit de verschillende hippische disciplines en verschillende soorten professionals uit meerdere (hippische) vakgebieden. Door de standpunten van wetenschappers, praktijkmensen en ruiters te combineren, hoopt men dat een duidelijk kader met richtlijnen ontstaat.

Discussie over paardensport

Een van de oprichters prof. dr. Lars Roepstroff (Universiteit Uppsala) legt uit. “Het doel is dat ze tot consensus komen over de behoefte van een sportpaard om zich goed te voelen. Hun statement zal de basis vormen van de discussie over de paardensport. Het helpt tegenstanders om beter te plaatsen wat ze zien in de paardensport, maar het geeft ruiters ook handvatten om beter voor hun paarden te zorgen. Uiteindelijk zullen de paarden in de paardensport er baat bij hebben.”

Behoefte aan meer bewijs

Roly Owers, Chief Executive van World Horse Welfare legt verder uit: “Er is dringend behoefte aan meer bewijs om uit te leggen hoe het welzijn van sportpaarden wordt beschermd in hun dagelijks management en training, of verbeterd kan worden. Het werk van de SWF is zeer relevant. Betrokkenen uit de paardensport, maar ook andere paardeneigenaren kunnen profiteren van de nieuwe informatie en gegevens die de SWF genereert. Met deze informatie kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen om ervoor te zorgen dat ze het welzijn van het paard echt op de eerste plaats zetten. Ze krijgen hiermee ook het objectieve bewijs in handen om het paardenwelzijn aan te tonen en met een breder publiek te communiceren, zodat de paardensport sociaal geaccepteerd blijft.”

Brede steun voor project

Het SWF heeft zich al verzekerd van de steun van de European Equestrian Federation (EEF), de Sport Horse Research Foundation, World Horse Welfare en de Hartpury University. Ook de paardensportbonden van België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland steunen het initiatief.

Paardvriendelijk paardrijden

Fenna Westerduin reageert namens de KNHS op het initiatief: “De KNHS is trots om partner te zijn in het project van de Sport Horse Welfare Foundation. Het is belangrijk dat we een breed gedragen consensus hebben over wat paardvriendelijk paardrijden is en hoe je dit kan zien. Het welzijn van de paarden in de paardensport moet altijd op nummer één staan, over de hele wereld.”

Nederlandse medeoprichters

De SWF is opgericht door een grote groep wetenschappers, waaronder de Nederlanders Dr. Carolien Munsters en Professor Marianne M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan. Met de KNHS als partner levert Nederland een belangrijke bijdrage aan het project.

Bevorderen paardenwelzijn

Theo Ploegmakers, voorzitter van de EEF, één van de partners van SWF: “We zijn verheugd om samen met de SWF aan dit project te werken. Het bevorderen van paardenwelzijn is cruciaal voor ons, maar tot op heden is er geen overeenstemming over wat paardenwelzijn betekent en wat de normen hiervoor zijn. De vooraanstaande onderzoekers die bij dit initiatief betrokken zijn, lopen voorop in de paardenwetenschap en zijn daarom als geen ander in staat ervoor te zorgen dat de maatregelen die we nemen niet alleen in de praktijk bewezen zijn maar ook worden ondersteund door de wetenschap.”

Het project is begin 2022 van start gegaan en de voorlopige resultaten worden eind augustus verwacht. Deze resultaten zullen worden gepresenteerd op de internationale bijeenkomst van EEF in september 2022.

Meer informatie

Bron: KNHS