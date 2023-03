KNHS Talententeam 2023 bekend

Het KNHS Talententeam 2023 is zojuist gepresenteerd bij The Dutch Masters in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch. Een negenkoppige selectie van dressuur-, paradressuur-, eventing-, en springruiters vormt het KNHS Talententeam 2023. Het team is samengesteld door de bondscoaches uit de verschillende disciplines, waarbij de ruiters geselecteerd worden op talent, sportieve prestaties en coachbaarheid.

De negen talenten maken deel uit van het KNHS Talententeam, de top van de piramide van het KNHS Talentenplan. Dit team bestaat uit de meest veelbelovende talenten uit de Olympische disciplines (dressuur, springen en eventing) en de Paralympische discipline paradressuur. Ruiters en amazones van 18 t/m 25 jaar die de potentie hebben om door te groeien naar het Olympisch kader, maken kans om in het KNHS Talententeam te worden opgenomen.

KNHS Talententeam 2023

Dit zijn de ruiters en amazones van het KNHS Talententeam 2023:

Dressuur

Marten Luiten (Winschoten)

Geboortedatum: 25-10-2001, teamlid sinds 2020

Marten Luiten won zowel in 2021 als in 2022 de titel KNHS Talent van het jaar, wat een unieke prestatie is. In 2021 werd Marten Nederlands kampioen bij de Young Riders en veroverde hij op het EK voor Young Riders maar liefst drie gouden medailles; een met het team en tweemaal individueel. In 2022 werd Marten KNHS Kampioen Z2 met Johnny, Nederlands Kampioen Young Riders met Killer én Nederlands Kampioen U25 met Fynona.

“Dit jaar wil ik vooral met Fynona graag de wat grotere U25 wedstrijden rijden, om daar meer meters in te maken en ervaring in te krijgen. Daarnaast heb ik nog een paar hele fijne paarden voor de toekomst, waarmee ik dit jaar in de Subtop verder door hoop te groeien. Mijn doel is om op een bepaald moment met meerdere paarden naar het U25 niveau te gaan. Hiervoor moet ik mezelf als ruiter nog meer ontwikkelen dus daar ligt voor mij de focus op, om zelf nog handiger te worden en routine op te bouwen. Ik ben altijd op zoek naar welk stukje er nog beter kan, tot in de verre details. Ik ben er blij mee wanneer het goed gaat, maar in rustige wedstrijdperiodes ben ik dan toch altijd weer op zoek naar manieren om het nóg beter voor elkaar te krijgen. Op dit moment focus ik zowel op mijn studie, waarin ik in 2024 mijn Master hoop af te ronden, als op het rijden.”

Kimberly Pap (Nunspeet)

Geboortedatum: 22-05-2000, teamlid sinds 2020

Kimberly verovert sinds haar ponytijd regelmatig kampioenstitels op regionale en nationale kampioenschappen. In 2022 maakte Kimberly met Just a Dream succesvol de overstap naar de U25. In de Lichte Tour presteerde ze goed met Floris, met wie ze onder andere de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie won en waarmee ze Internationaal meerdere mooie klasseringen behaalde.

“Vorig jaar was mijn eerste U25 jaar en dit deed ik met een relatief jong paard, dus dat was best wel even wennen. Ondanks dat het al best aardig ging, hoop ik komend jaar alles nog meer te kunnen bevestigen. In januari heb ik mijn eerste kaderscore gereden en ik hoop die lijn voort te kunnen zetten. Daarnaast heb ik hele fijne jonge paarden met voldoende potentie om later ook door te kunnen groeier naar het hogere niveau. Ik ben nu 1,5 jaar ondernemer en het runnen van mijn eigen stal gaat heel goed. Ik heb mijn 8 stallen doorlopend vol met fijne paarden en dit hoop ik zo voort te kunnen zetten. Ik wil alles goed doen voor elk paard, dat vind ik erg belangrijk. In mijn wedstrijddoelen ben ik dan ook altijd nuchter en realistisch, ik laat me daar niet te snel in van de wijs brengen.”

Thalia Rockx (Roosendaal)

Geboortedatum: 06-12-2000, teamlid sinds 2019

Thalia was als 15-jarige de allerjongste Grand Prix-amazone van Nederland. Van 2016 t/m 2022 was zij een vaste waarde voor de jeugd EK teams en ze veroverde voor Oranje verschillende medailles bij de Junioren, Young Riders en U25. In 2022 behaalde Thalia op het NK U25 een bronzen medaille en tijdens het EK in Budapest won ze Brons met het U25 team. In de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie won ze zowel de Grand Prix als de U25.

“Ik hoop me in 2023 wederom te kwalificeren voor het EK U25. Ik denk dat ik ook weer de kwalificaties voor het WK Jonge Dressuur Paarden ga rijden, afhankelijk van hoe de paarden zich de komende maanden ontwikkelen. Daarnaast rijd ik nu met vier paarden Grand Prix en wil ik daar nog meer ervaring in op doen. Ik ga overigens voor de afwisseling ook springen dit jaar. Ik begin hiermee op laag niveau natuurlijk, maar daar heb ik ook heel veel zin in! Ik leer ook steeds meer over stalmanagement en het zelf lesgeven, omdat ik inmiddels afgestudeerd ben en ik nu fulltime thuis in het bedrijf werk. Ik ben heel gemotiveerd, ik werk hard en ik zet me 24/7 in voor de sport. Mijn leven draait echt om de paarden en ik word daar heel blij van, ik zou dat niet anders willen. Dat ik weer in het KNHS Talententeam ben opgenomen zie ik echt niet als vanzelfsprekend, het blijft een enorme eer dat de bondscoaches mij kiezen. Dat went niet en ik ben daar heel trots op.”

Febe van Zwambagt (Bergharen)

Geboortedatum: 06-02-1998, teamlid sinds 2021

Febe veroverde in haar tijd bij de Pony’s, Junioren en Young Riders een groot aantal regionale, nationale en internationale kampioenstitels. Ook als U25-amazone zet Febe haar stijgende lijn voort. Op het EK van 2021 sleepte Febe samen het U25 team al het zilver in de wacht. In 2022 reed Febe wederom een succesvol EK U25 en won ze Brons met het U25 team.

“Ik hoop dit jaar met twee paarden de observaties voor het EK U25 te rijden, dit zijn twee andere paarden dan waar ik afgelopen jaar U25 mee reed. Met Fernandell hoop ik in 2023 mijn Grand Prix debuut te maken. Daarnaast wil ik mijn eigen stal graag verder ontwikkelen. Het bevalt hartstikke goed bij mijn ouders op het terrein, maar mijn droom is wel om een eigen plek te hebben waar het allemaal net een stapje groter kan. Het komende jaar wil ik nog beter bij mezelf blijven en mijn eigen plan volgen. Soms vergeet je om te genieten van wat je al hebt, dus daar wil ik ook bewuster mee bezig zijn. De weg naar succes is niet altijd een rechte weg, maar als ik me erin vastbijt dan houd ik me ook echt vast aan die stip aan de horizon en werk ik gedreven door naar mijn doel.”

Eventing

Nina de Haas (Hengstdijk/Congleton UK)

Geboortedatum: 12-04-1999, teamlid sinds 2019

Nina is sinds haar ponyjaren, bijna onafgebroken, een vaste waarde geweest voor de jeugdteams op Europese kampioenschappen. In 2021 verhuisde ze naar Engeland om bij Olympisch eventingruiter en bondscoach van TeamNL, Andrew Heffernan te gaan werken en zich verder te ontwikkelen. In 2022 reed Nina haar paarden naar negen overwinningen op verschillende niveaus. Ze behaalden met Divine H.E. twee top 15 klasseringen in 4-sterren wedstrijden.

“Ik heb momenteel een aantal paarden in opleiding en twee paarden waarmee ik via het rijden van 3-sterren wedstrijden, de kwalificaties voor de 4-sterren wedstrijden hoop te halen. Ik wil er graag naartoe werken dat ik eind van het seizoen bij de Senioren mee kan draaien en dan hopelijk het jaar daarna ook de kampioenschappen voor Senioren kan rijden. Voor mezelf wil ik graag meer ervaring op doen in de wedstrijden en leren om nog gedurfder te rijden in de cross. Hierin is de begeleiding van Andrew nog steeds heel fijn en ik hoop met behulp van hem mijn doelen waar te maken. Ik ben voor mijn sport verhuisd naar Engeland en ik heb er dan ook alles voor over om nog beter te worden. Ik ben inmiddels ook wat meer voor mijzelf aan het ondernemen door bij Andrew eigen stallen te hebben waar paarden van eigenaren staan. Dit wil ik in de toekomst graag verder uitbouwen.”

Springen

Iris Michels (Liessel)

Geboortedatum: 21-08-2002, teamlid sinds 2023

Iris Michels maakt dit jaar haar debuut in het KNHS Talententeam. Ze reed succesvol bij de Children, waarna ze doorstroomde naar de Junioren en Young Riders. In 2022 won Iris brons op het NK Young Riders met Bugano de l’Abbaye en behaalde ze met ditzelfde paard een vijfde plaats met het Young Riders team, tijdens het EK in Olivia.

“Ik vind het echt heel gaaf dat ik ben opgenomen in het KNHS Talententeam. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, wat het extra leuk maakt. Ik weet nog niet precies wat ik ervan kan verwachten, maar ik wil alle kansen die dit mij geeft volledig benutten. Dit jaar is mijn laatste jaar Young Riders en ik hoop het EK weer mee te mogen rijden. Wie weet kan ik ook wat landenwedstrijden meerijden bij de Senioren, daar wil ik in elk geval wel naartoe werken. Om dit te bereiken train ik veel met mijn eigen paarden, maar kijk ik ook naar andere ruiters en naar wat zij doen. Wat kan er nog beter, ook wanneer ik zelf nul-rondes rijdt. Details zijn hierbij belangrijk. Ik ben heel perfectionistisch en ik wil altijd tot het uiterste gaan om alles uit mezelf te halen.”

Skye Morssinkhof (Grobbendonk)

Geboortedatum: 04-09-2002, teamlid sinds 2022

Het is Skye haar derde jaar als Young Rider, waarbij de amazone al een indrukwekkend palmares heeft opgebouwd. In 2020 en 2021 presteerde ze ook zeer verdienstelijk bij de Senioren met diverse topklasseringen in CSI1* en 2* Grote Prijzen. In 2022 behaalde Skye diverse mooie klasseringen bij de Young Riders. Ze won bijvoorbeeld de Grote Prijs in De Wolden en werd daar met het team tweede in de Nations Cup. Ook won ze de 3-sterren ranking proef in Praag en de 2-sterren ranking proef in Houten.

“In 2023 wil ik graag mijn laatste Young Rider EK rijden en daar misschien zelfs een medaille winnen. Ik heb op dit moment twee paarden waarmee ik denk daar kans op te maken, dus dat is mijn grootste doel voor dit jaar. Ik wil mezelf graag verder ontwikkelen als professional. Natuurlijk in mijn rijden, maar ook als ondernemer in de paardensector. Ik wil bijvoorbeeld dit jaar graag weer gaan trainen met Catherine Kenny, daarmee hoop ik het beste in mezelf naar boven te halen. De laatste jaren heb ik namelijk heel veel zelf gedaan, maar om de puntjes op de i te zetten wil ik weer meer kennis van anderen inschakelen.”

Mel Thijssen (Sevenum)

Geboortedatum: 04-03-2001, teamlid sinds 2022

Het is Mel haar tweede jaar als lid van het KNHS Talententeam. Ze nam de afgelopen jaren zowel bij de Junioren als Young Riders deel aan meerdere EK’s en landenwedstrijden. In 2021 reed ze tevens haar eerste Senioren Nations Cup en won ze haar eerste CSI2* Grote Prijs. In 2022 begon Mel ook weer ijzersterk, door in Vilamoura de CSI3* Grote Prijs te winnen. Ze werd afgelopen jaar ook Nederlands Kampioen Young Riders en behaalde enkele mooie 2- en 3-sterren overwinningen.

“Ik wil het komende seizoen goed meedoen tijdens de kampioenschappen van de Senioren, ik ga voor een top-10 klassering. Ik wil dit jaar echt doorgroeien bij de Senioren. Ik hoop een aantal 3* landenwedstrijden te rijden en wie weet ook een enkele 4*, dat hangt er vanaf welke kansen ik mag krijgen. Ik wil in elk geval graag laten zien dat ik een niveau hoger ook mee kan komen! Ik rijd paarden met heel verschillende karakters en dat vind ik leuk. Ik ben ook heel fanatiek met mijn jonge paarden, ik geniet ervan om ze zelf op te leiden met het oog op het niveau dat ze op latere leeftijd kunnen lopen. Met het management van de paarden ben ik heel precies, ik bekijk elk paard daarin individueel. Als het een keer misgaat, tijdens een wedstrijd of in een training, dan denk ik daarover na en maak ik een plan hoe ik het de volgende keer beter kan doen.”

Paradressuur

Britney de Jong (Utrecht)

Geboortedatum: 15-08-2001, teamlid sinds 2022

Britney de Jong maakte in 2021 haar debuut als para-dressuuramazone. Voorheen reed ze in de reguliere basissport, maar door een ongeluk – waarbij Britney blijvend letsel opliep aan haar arm – rijdt ze nu succesvol mee bij de Para-dressuur. In 2022 won Britney de teamtest in de KNHS-Para Dressuur Trophy in de Grade IV/V en individueel bemachtigde ze een tweede plaats in Zuidwolde. Op het CPEDI3* in Qatar droeg de studente para-veterinair bij aan de teamwinst met Fleetwood Mac en in Deauville behaalden ze met het team een tweede plaats. Ook werd Britney in 2022 met Caramba opgenomen in het Paralympisch kader.

“Het komende jaar hoop ik ook met mijn tweede paard Fleetwood Mac in het Paralympisch kader te komen. Ik wil met beide paarden de observatie wedstrijden zo goed mogelijk rijden en natuurlijk is het EK in 2023 een doel. Het is mijn derde seizoen bij de para-dressuur en zowel ik als mijn paarden gaan in de training nog steeds heel hard vooruit. Ik hoop dat dit jaar in de wedstrijden te kunnen laten zien. Sinds oktober 2022 ben ik met de paarden verhuisd naar mijn trainer Mark van de Donk en dat is ontzettend fijn. Mark en ik raken steeds meer op elkaar ingespeeld en hij begeleid mij echt goed, dus dat helpt enorm. Ik hoop mijn studie Para-Veterinair heel binnenkort af te ronden en daarna ga ik me voorlopig volledig focussen op het wedstrijdseizoen, daar heb ik heel veel zin in.”

KNHS Talentenplan

Het KNHS Talententeam is de top van de piramide van het KNHS Talentenplan. Het KNHS Talentenplan is het talentherkennings- en ontwikkelingsprogramma van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) voor de Olympische disciplines dressuur, springen en eventing en de Paralympische discipline para-dressuur. Ieder jaar worden ruim 200 ruiters tijdens trainingen en bijeenkomsten begeleid door de KNHS-bondscoaches of andere toptrainers. Het samenbrengen van toppers en talentvolle ruiters is één van de belangrijkste principes. Het KNHS Talentenplan bestaat uit drie niveaus: Internationaal Talent, Nationaal Talent en Nationale Belofte.

Bekijk hier de video waarin de talenten worden gepresenteerd.

Bron: Persbericht KNHS