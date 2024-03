KNHS Talententeam 2024 gepresenteerd op The Dutch Masters

Het KNHS Talententeam 2024 is zojuist gepresenteerd op The Dutch Masters in de Brabanthallen in Den Bosch. Een negenkoppige selectie van dressuur-, paradressuur-, eventing-, en springruiters vormt het KNHS Talententeam 2024. Het team is samengesteld door de bondscoaches uit de verschillende disciplines, waarbij de ruiters geselecteerd worden op talent, sportieve prestaties en coachbaarheid.

De negen talenten maken deel uit van het KNHS Talententeam 2024, de top van de piramide van het KNHS Talentenplan. Dit team bestaat uit de meest veelbelovende talenten uit de Olympische disciplines (dressuur, springen en eventing) en de Paralympische discipline para-dressuur. Ruiters en amazones van 18 t/m 25 jaar die de potentie lijken te hebben om op termijn TeamNL te kunnen vertegenwoordigen op Internationale Kampioenschappen, maken kans om in het KNHS Talententeam opgenomen te worden.

Marten Luiten, dressuur

Geboortedatum: 25-10-2001, teamlid sinds 2020

Marten Luiten won zowel in 2021, 2022 als 2023 de titel KNHS Talent van het jaar, een unieke prestatie. In 2021 werd Marten Nederlands kampioen bij de Young Riders en veroverde hij op het EK voor Young Riders maar liefst drie gouden medailles. In 2022 werd Marten KNHS Kampioen Z2 met Johnny, Nederlands Kampioen Young Riders met Killer én Nederlands Kampioen U25 met Fynona. In 2023 prolongeerde Marten zijn Nederlandse titel U-25 met Fynona. Eveneens met Fynona behaalde Marten maar liefst drie medailles op het EK-U25 in Budapest: Brons met het team, Zilver in de Grand Prix en Brons in de Kür.

“Dit jaar wil ik met Fynona verder groeien in de U25. Vorig jaar was eigenlijk al een heel goed seizoen, maar ik voel in de training dat het nóg een slag beter kan. Ik wil met haar vooral de observatiewedstrijden richting het EK rijden en in de weg naar het EK toe alles nog zoveel mogelijk proberen te verfijnen en verbeteren. Daarnaast heb ik nu een tweede paard dat Lichte Tour loopt, Johnny (Janus G.I.H). Die gaat al heel fijn in de training, maar die wil ik nu meer ervaring op laten doen op grotere wedstrijden, zodat ik daar in de toekomst ook de aansluiting mee kan vinden in de U25 en uiteindelijk in de Grand Prix. Verder heb ik nog andere paarden die daar net onder zitten. Deze wil ik opleiden zodat ik niet afhankelijk blijf van één of twee paarden. Dat ik wederom in het talententeam zit voelt nog steeds als een grote eer. Het is gaaf om met alle toppers van de toekomst uit verschillende disciplines samen dingen te ondernemen, bovendien leer je ook veel van elkaar. Een springruiter kan bijvoorbeeld heel anders en ‘simpel’ naar dingen kijken waar ik als dressuurruiter veel te moeilijk over nadenk.”

Thalia Rockx, dressuur

Geboortedatum: 06-12-2000, teamlid sinds 2019

Thalia was als 15-jarige de allerjongste Grand Prix-amazone van Nederland. Van 2016 tot en met 2022 was zij een vaste waarde voor de jeugd EK teams en ze veroverde voor Oranje verschillende medailles bij de Junioren, Young Riders en U25. In 2022 behaalde Thalia op het NK U25 een bronzen medaille en tijdens het EK in Budapest won ze Brons met het U25 team. In de finale van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie won ze zowel de Grand Prix als de U25. Ook op het EK 2023 in Budapest was er Brons voor Thalia met het U25 team.

“Ik hoop me in 2024 wederom te kwalificeren voor het EK U25, dit keer in Oostenrijk. Daarnaast ligt de focus voornamelijk op de jonge paarden die eraan komen om deze klaar te maken voor het hogere niveau. Dat zijn toch de toppers voor de toekomst. Ik wil een aantal jonge paarden wedstrijden gaan rijden zodat ze hier ervaring in op doen. Het opleiden van deze jonge paarden staat hoog op mijn prioriteitenlijst. Het allerbelangrijkst vind ik wel het plezier houden in de sport en gewoon genieten van alles wat er op mijn pad komt. Dit is ook waar ik voor sta als ruiter. Je bent ooit begonnen omdat je het leuk vindt en het je passie is. Het plezier voor het paard stel ik hierbij ook altijd voorop. Wedstrijden en overwinningen rijden is leuk, maar mijn paard staat op nummer 1.”

Robin Heiden, dressuur

Geboortedatum: 16-07-2003, teamlid sinds 2024

Robin is dit jaar voor het eerst opgenomen in het KNHS Talententeam, zij heeft zowel bij de Junioren als bij de Young Riders deelgenomen aan meerdere Europese Kampioenschappen. Robin werd met Gasmonkey vorig jaar Nederlands Kampioen bij de Young Riders en is met dit paard momenteel opgenomen in het Topsport kader dressuur Young Riders. Tijdens het EK 2023 in Budapest behaalde Robin een vierde plek met het team en werd ze 8e individueel. Daarnaast leverde Robin een bijzondere prestatie tijdens CDI Exloo in 2023. Hier was zij winnaar van de team test, de individuele proef en van de kür.

“In 2024 hoop ik goed mee te kunnen rijden met de Young Riders en de U25. De U25 is nieuw voor mij en hier moet ik nog veel ervaring in op doen. Ik hoop dat die ervaring snel komt, want mijn paard is klaar voor de U25. In de Young Riders hoop ik nog een laatste seizoen goed bovenin mee te rijden, zodat ik dit mooi kan afsluiten aan het einde van het jaar. Het EK in Oostenrijk staat bovenaan mijn lijstje, hier wil ik graag aan deelnemen. De observatiewedstrijden wil ik gaan rijden met zowel Gasmonkey als Lakewood. Als ik terugkijk naar mijn mooiste wedstrijd ooit gereden, dan was dit mijn eerste pony EK in 2019. Ik ging hier zonder verwachtingen naartoe en iedere dag verbrak ik weer een persoonlijke record. Aan dit EK denk ik nog vaak terug.”

Jillian Giesen, eventing

Geboortedatum: 24-09-1999, teamlid sinds 2024

Jillian maakt dit jaar haar debuut in het KNHS Talententeam. Jillian is met haar paard Gold Nugget opgenomen in het TeamNL Olympisch Kader eventing. Haar beste/ mooiste wedstrijd ooit gereden was vorig jaar tijdens Blenheim Palace. Dat was haar eerste 4* wedstrijd bij de Senioren. Toen ze daar rondliep zag ze dat er heel veel gebeurde en goede ruiters die al lang op dit niveau reden niet foutloos rondkwamen. Dat zij daar een mooie cross en goede wedstrijd heeft gereden voelde voor Jillian heel bijzonder.

“Ik sta op de longlist voor de Olympische Spelen in Parijs met het paard waar ik pas één jaar een combinatie mee ben, dat voelt heel speciaal. Het afgelopen jaar is met dit paard bijzonder goed gegaan en ik hoop weer veel ervaring op te doen en mezelf te verbeteren. Mijn ogen zijn voor komend jaar gericht op de Olympische Spelen in Parijs, maar ik weet dat ik hier nog heel hard voor zal moeten werken. Ik heb ook nog niet heel veel ervaring op dit niveau, aangezien ik hier nu voor het eerst in meerijdt. Om dan deel uit te maken van het KNHS Talententeam voelt wel als een waardering voor al het harde werk van de afgelopen tijd en dat de bondscoaches in je geloven.”

Tani Joosten, springen

Geboortedatum: 13-05-1999, teamlid sinds 2024

Tani Joosten maakt dit jaar haar debuut in het KNHS Talententeam. Tani was afgelopen januari tijdens Jumping Amsterdam zeer succesvol met haar paard Galdal Mé. Daarnaast was zij in februari 2024 mee met TeamNL naar de FEI Longines Nations Cup in Abu Dhabi, waar ze ook weer goed presteerde. Vorig jaar was Tani’s hoogtepunt haar deelname aan de landenwedstrijd in Warschau, een 4* wedstrijd. Hier reed ze met Galdal Mé een foutloze ronde tijdens de finale van de landenwedstrijd.

“Mijn doel binnen het KNHS Talententeam is vooral genieten dat ik hieraan deel mag nemen en alles op mij af laten komen. In de sport is mijn doel om op het hoogste niveau mee te draaien en prestaties te kunnen leveren. Ik heb de stap gemaakt naar het hoogste niveau en hoop dat ik hierdoor ook vaker word gevraagd voor landenwedstrijden door bondscoach Jos Lansink. Mijn focus voor het komende jaar ligt op het NK in Deurne. Afgelopen januari reden we voor het eerst een 5* wedstrijd en voor het eerst een 5* Grote Prijs. Om dan al zo mee te kunnen rijden en presteren; daar denk ik nog vaak aan terug.”

Iris Michels, springen

Geboortedatum: 21-08-2002, teamlid sinds 2023

Iris Michels reed succesvol bij de Children, waarna ze doorstroomde naar de Junioren en Young Riders. In 2022 won Iris brons op het NK Young Riders met Bugano de l’Abbaye en behaalde ze met ditzelfde paard een vijfde plaats met het Young Riders team tijdens het EK in Olivia. Tijdens het Nederlands Kampioenschap Young Riders vorig jaar won Iris een zilveren medaille met haar paard Isaac.

“Ik heb mijn laatste jaar Young Riders gehad, dus ik hoop dit jaar heel veel andere mooie wedstrijden te rijden en mijn stal thuis te kunnen uitbreiden. Ik heb veel jonge paarden thuis waar ik me meer mee op de sport wil gaan richten. Daarnaast hoop ik dit jaar deel te nemen aan CHIO Rotterdam. Daar reed ik vorig jaar mee in de 2* rubrieken en dat voelde toch als een speciale wedstrijd. Het hoogtepunt tijdens dit concours was dan ook mijn tweede plaats in de 2* Grote Prijs. In het KNHS Talententeam kan ik hopelijk nog veel van andere ruiters leren. Niet alleen op rijtechnisch gebied, maar ook hoe ik mijn eigen stal onafhankelijker kan laten draaien.”

Skye Morssinkhof, springen

Geboortedatum: 04-09-2002, teamlid sinds 2022

2023 was voor Skye het laatste jaar als Young Rider, waarbij de amazone al een indrukwekkend palmares heeft opgebouwd. In 2020 en 2021 presteerde ze ook verdienstelijk bij de Senioren met diverse topklasseringen in CSI1* en 2* Grote Prijzen. In 2022 behaalde Skye diverse mooie klasseringen bij de Young Riders. Ze won bijvoorbeeld de Grote Prijs in De Wolden en werd daar met het team tweede in de Nations Cup. Op het EK Young Riders 2023 heeft Skye naar individueel brons gereden met G-Vingino-Blue. Dit was ook écht een hoogtepunt voor Skye. Haar hele jeugdcarriére heeft Skye heel hard gewerkt met dit paard en om dan zo af te sluiten voelde voor haar als een afsluiting met een gouden randje.

“Nu ik mijn laatste jaar als Young Rider heb gehad wil ik me dit jaar focussen op mijn plek bij de Senioren. Ik wil graag een goede groep paarden vinden waarmee ik goed kan meedoen op dit niveau. Ik heb heel wat jonge paarden, maar ben opzoek naar een ouder paard. De jonge paarden zijn nog niet geschikt voor dit niveau. Daarnaast hoop ik dit jaar vanuit het KNHS Talententeam ondersteuning te krijgen bij het vinden van mijn weg bij de Senioren. Als je de overgang maakt naar de Senioren sta je opeens weer onderaan de ladder. Met de juiste paarden hoop ik dit jaar ook nog een 5* wedstrijd te kunnen rijden.”

Mel Thijssen, springen

Geboortedatum: 04-03-2001, teamlid sinds 2022

Het is Mel haar derde jaar als lid van het KNHS Talententeam. Ze nam de afgelopen jaren zowel bij de Junioren als Young Riders deel aan meerdere EK’s en landenwedstrijden. In 2021 reed ze tevens haar eerste Senioren Nations Cup en won ze haar eerste CSI2* Grote Prijs. Ze werd in 2022 Nederlands Kampioen Young Riders en behaalde enkele mooie 2- en 3-sterren overwinningen. In 2023 won Mel aan het einde van het jaar in Kronenberg de CSI2* Grote Prijs met Grieg S. Verder heeft ze op meerdere Grote Prijzen in 2023 een top 10 klassering behaald. Het was daarmee een mooi eerste jaar bij de Senioren voor haar.

“In 2024 wil ik vooral doorgroeien bij de Senioren. Ik hoop een aantal 3* landenwedstrijden te mogen rijden en daarnaast ook wat 5* wedstrijden mee te pakken. De kansen die ik krijg, grijp ik met beide handen aan. Ik verwacht dit jaar meer van mezelf en wil écht laten zien dat ik hier thuis hoor. Door middel van het KNHS Talententeam krijg ik ook veel kansen om mezelf te blijven ontwikkelen en door te groeien. Dat vind ik een fijn aspect van het talentenplan. Het is nu mijn tweede jaar bij de Senioren en doordat ik vorig jaar in het begin wat pech had met mijn paarden, wil ik dit jaar verder met waar ik vorig jaar gebleven ben. 2023 heb ik heel goed kunnen afsluiten en die lijn hoop ik door te trekken dit jaar.”

Britney de Jong, paradressuur

Geboortedatum: 15-08-2001, teamlid sinds 2022

Britney de Jong maakte in 2021 haar debuut als para-dressuuramazone. Voorheen reed ze in de reguliere basissport, maar door een ongeluk – waarbij Britney blijvend letsel opliep aan haar arm – rijdt ze nu succesvol mee bij de Para-dressuur. In 2022 werd Britney met Caramba N.O.P. opgenomen in het Paralympisch kader. In 2023 werd ze vierde tijdens het NK paradressuur en realiseerde de amazone in Waregem een Hattrick, drie overwinningen stonden hier op haar naam. Daarnaast was zij ook de winnaar van de KNHS Para Dressuur Trophy tijdens Indoor Brabant met haar paard Fleetwood Mac.

“Parijs staat hoog op mijn lijst voor 2024. Ik sta met Caramba N.O.P. op de longlist voor de Spelen en dit is ook écht mijn doel. Daarnaast wil ik me focussen op het verbeteren van de proeven, ik wil deze zo goed mogelijk afwerken dat wanneer ik ook eens een mindere dag heb, je nog stééds een goede proef kunt neerzetten. Naast Parijs wil ik me focussen op het NK Dressuur om hieraan deel te kunnen nemen. Vorig jaar reed ik in Waregem een hattrick waar ik enorm trots op ben en nog steeds aan terug denk. Het was er heel druk en ietwat chaotisch, maar toen ik eenmaal op mijn paard zat was het full focus op het rijden. Dit soort momenten hoop ik nog vaak mee te maken.”

KNHS Talentenplan

Het KNHS Talententeam is de top van de piramide van het KNHS Talentenplan. Het KNHS Talentenplan is het talentherkennings- en ontwikkelingsprogramma van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) voor de Olympische disciplines dressuur, springen en eventing en de Paralympische discipline para-dressuur. Ieder jaar worden ruim 200 ruiters tijdens trainingen en bijeenkomsten begeleid door de KNHS-bondscoaches of andere toptrainers. Het samenbrengen van toppers en talentvolle ruiters is één van de belangrijkste principes. Het KNHS Talentenplan bestaat uit drie niveaus: Internationaal Talent, Nationaal Talent en Nationale Belofte.

