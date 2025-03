KNHS Talententeam 2025 gepresenteerd op The Dutch Masters

Het KNHS Talententeam 2025 is vanmiddag gepresenteerd op The Dutch Masters/Indoor Brabant Horse Show in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch. Een negenkoppige selectie van dressuur-, para-dressuur-, eventing-, en springruiters vormt het KNHS Talententeam 2025. Het team is samengesteld door de bondscoaches uit de verschillende disciplines.

De negen talenten maken deel uit van het KNHS Talententeam 2025, de top van de piramide van het KNHS Talentenplan. Dit team bestaat uit de meest veelbelovende talenten uit de Olympische disciplines (dressuur, springen en eventing) en de Paralympische discipline para-dressuur. Ruiters en amazones van 18 t/m 25 jaar die de potentie lijken te hebben om op termijn TeamNL te kunnen vertegenwoordigen op Internationale Kampioenschappen, maken kans om in het KNHS Talententeam opgenomen te worden.

Marten Luiten, dressuur

Geboortedatum: 25-10-2001, teamlid sinds 2020

Marten is voor het zesde jaar op rij lid van het KNHS Talententeam. Afgelopen jaar was opnieuw een succesvol jaar voor Marten Luiten. Hij prolongeerde zijn Nederlandse titel in de U25 met zijn toppaard Fynona. Op het EK U25 voegde hij een bronzen teammedaille toe aan zijn indrukwekkende medaillecollectie. Daarnaast behaalde Marten meerdere overwinningen in de U25-rubrieken, waaronder in Rotterdam, Tolbert en Den Bosch. Marten Luiten won zowel in 2021, 2022 als 2023 de titel KNHS Talent van het jaar, een unieke prestatie.

“Mijn doel voor komend jaar is om mijn dressuurstal in Vledder verder uit te bouwen en om daarnaast door te ontwikkelen met meerdere paarden richting de GP (U25). Ik vind het een enorme eer en heel belangrijk om deel uit te maken van het KNHS Talententeam, omdat het enorme kansen biedt. Door de jaren heen is het fijn om te kunnen sparren met andere talenten en daarnaast biedt het mogelijkheden om te leren van de beste trainers. Ik train voornamelijk bij Monique Peutz. Daarnaast probeer ik bij verschillende trainers kennis op te doen, zoals Bastiaan de Recht, Anky van Grunsven en Nicole Werner. Wat betreft evenementen staat de deelname aan de Nederlandse kampioenschappen dit jaar wederom op mijn wensenlijst.”

Thalia Rockx, dressuur

Geboortedatum: 06-12-2000, teamlid sinds 2019

Thalia is sinds 2019 lid van het KNHS Talententeam. De amazone reed op 15-jarige leeftijd haar eerste Grand Prix en is daarmee de allerjongste amazone in Nederland die dit wist te presteren. Van 2016 tot en met 2022 was Thalia een vaste waarde voor de jeugd EK teams en ze veroverde voor Oranje verschillende medailles bij de Junioren, Young Riders en U25. 2024 bracht opnieuw succes voor Thalia Rockx. Ze won brons op de KNHS Kampioenschappen Lichte Tour met Koko Jr. de la Fazenda N.O.P.T.. Met een indrukwekkend palmares sinds haar jeugdjaren, blijft Thalia zich ontwikkelen op het hoogste niveau van de dressuur.

“Mijn doel voor 2025 is de kwalificatie voor het EK U25 in Kronberg (Duitsland). Daarnaast wil ik meer ervaring op doen op dit niveau. Ik heb meerdere paarden van verschillende leeftijden en die wil ik allemaal kilometers laten maken. Bovendien vind ik het ook nog altijd héél erg leuk om naast dressuurrijden te blijven springen en dit werkt ook goed voor mijn paarden. Bij het springen kunnen ze hun ei vaak net op een wat andere manier kwijt dan bij de dressuur, waardoor de scherpe paarden in de dressuur dan juist beter te rijden zijn.”

Robin Heiden, dressuur

Geboortedatum: 16-07-2003, teamlid sinds 2024

Robin is dit jaar voor het tweede jaar op rij opgenomen in het KNHS Talententeam. De amazone heeft zowel bij de Junioren als bij de Young Riders deelgenomen aan Europese Kampioenschappen. In 2024 beleefde Robin Heiden een fantastisch jaar. Ze won zilver met het Young Riders-team en individueel brons op het EK met Gasmonkey. Bij het WK voor Jonge Dressuurpaarden behaalde ze een top tien klassering in het kampioenschap voor vijfjarigen met One Million. Op het NK Young Riders werd ze vierde met Gasmonkey en ze schreef twee overwinningen op haar naam tijdens de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup.

“In 2025 is mijn doel om met Hollywood meer ervaring op te doen en een plek in het kader van de U25 te bemachtigen. Daarnaast wil ik mijn paard Gasmonkey ook naar de U25 opleiden dit jaar en hoop ik goede resultaten te behalen met One Million bij de jonge paarden wedstrijden. Ik vind het ontzettend leuk om deel uit te maken van het KNHS talententeam. Het is uiteraard een enorme eer om hiervoor geselecteerd te worden, maar daarnaast heb ik hierdoor ook de mogelijkheid om onwijs leerzame trainingen te volgen.”

Splinter Bergsma, eventing

Geboortedatum: 29-05-2005, teamlid sinds 2025

Splinter debuteert in 2025 binnen het KNHS Talententeam. Hij is met Vigo Key Z opgenomen in het Topsport kader eventing Young Riders. Met dit paard is Splinter al enkele jaren succesvol. Zo behaalde ze in 2020 een bronzen medaille op het NK Junioren. In 2024 behaalde ze op het NK een bronzen medaille bij de Young Riders. Bovendien is Splinter al enkele jaren een vaste kracht in het Nederlands team voor de Europese Kampioenschappen bij de jeugd.

“In 2025 heb ik mijn ogen gericht op het EK Young Riders in Polen. Ik hoop hier wederom een onderdeel te zijn van het Nederlandse team. Daarnaast heb ik ook als doel om mijn eerste 4* wedstrijd te gaan rijden dit jaar. Als we kijken naar de toekomst is de Olympische Spelen een ultieme droom. Binnen het KNHS Talententeam vind ik het heel waardevol dat het de mogelijkheid geeft om goedebegeleiding van de juiste mensen te krijgen.”

Siebe Leemans, springen

Geboortedatum: 22-05-2006, teamlid sinds 2025

Siebe debuteert dit jaar in het KNHS Talententeam. Al in de tijd dat hij met pony’s reed, was Siebe zeer succesvol in de springsport en deze lijn heeft hij doorgetrokken tot momenteel de Young Riders. Met zijn pas achttien jaar heeft Siebe al verschillende titels op zijn naam staan, zoals Nederlands Kampioen Young Riders in 2024 met zijn paard Kobalt. Daarnaast won hij ook twee wedstrijden tijdens CHIO Aachen en reed hij foutloos in de 1.45m Grand Prix in Calgary. De jonge springruiter rijdt momenteel bij voormalig TeamNL bondscoach Jos Lansink.

“Voor 2025 zijn mijn doelen om mij op dressuurmatig vlak meer te ontwikkelen. Bovendien hoop ik dit jaar ook weer goed te presteren bij het NK Young Riders en de winnende lijn van vorig jaar voort te zetten. Deelnamen aan 3* wedstrijden staan dit jaar ook op mijn lijstje, waarbij ik meer ervaring wil op doen op dat niveau. Tot slot heb ik mij gericht op het EK Young Riders. De ondersteuning van het KNHS Talententeam is hiervoor ook heel belangrijk voor mij, omdat ik mij hierdoor verder kan ontwikkelen in de springsport. Over vijf jaar hoop ik mijn 5* debuut gemaakt te hebben en hiervoor kan ik de lessen die mogelijk zijn door het KNHS Talententeam goed gebruiken.”

Iris Michels, springen

Geboortedatum: 21-08-2002, teamlid sinds 2023

Iris neemt voor het derde jaar op rij deel aan het KNHS Talententeam. 2024 was een succesvol jaar voor Iris Michels. Ze won de Grote Prijs van Samorin met Isaac en behaalde met Bugano de l’Abbaye een derde plaats in de Grote Prijs van Lier. Tijdens Jumping Amsterdam reed Iris met Bugano de l’Abbaye naar een knappe derde plaats in de U25-rubriek. Bovendien reed de amazone in 2024 voor het eerst mee bij de Senioren op het NK in Deurne waarbij ze in de finale op zondag een mooie foutloze ronde heeft kunnen rijden in haar eerste 1.60m wedstrijd. Eerdere hoogtepunten zijn onder meer haar zilveren medaille op het NK Young Riders in 2023 en een bronzen medaille op het NK in 2022.

“In 2025 heb ik als doel om de jongere paarden die ik heb rustig aan op te leiden, zodat wij volgend jaar of het jaar daarna klaar zijn voor het grotere werk. Natuurlijk hoop ik ook dit jaar met een oranje jasje te mogen rijden. Ik vind het een enorme eer om wederom geselecteerd te zijn voor het KNHS Talententeam en ben ervan overtuigd er weer veel door te leren dit jaar.”

Finn Boerekamp, springen

Geboortedatum: 08-07-2005, teamlid sinds 2025

Finn is voor het eerste jaar onderdeel van het KNHS Talententeam. De jonge springruiter is met Iceman Elrite opgenomen in het Topsport kader Springen Young Riders. Finn behaalt al sinds zijn ponytijd mooie resultaten, waaronder medailles tijdens Europese Kampioenschappen en Nations Cup wedstrijden voor Young Riders.

“Het doel voor komend jaar is constanter worden in het hogere werk. Ik rijd momenteel bij Leon Thijssen en hij begeleidt mij ook als trainer. Wanneer je een paard in vorm hebt is het niet altijd gemakkelijk om die vorm vast te houden. Ieder paard is anders en ik vind het heel interessant om hier meer over te leren. Bovendien wil ik ook de kleine details beter verfijnen. Ik wil graag voor deelname aan het EK gaan en daarnaast hoop ik dit jaar nog wat ervaring op te doen bij 3* en 4* wedstrijden.”

Mel Thijssen, springen

Geboortedatum: 04-03-2001, teamlid sinds 2022

Het is Mel haar vierde jaar als lid van het KNHS Talententeam. 2024 stond voor Mel Thijssen in het teken van geweldige prestaties bij de Senioren. Ze schitterde in de Nations Cup van Praag met twee foutloze rondes en had daarmee een belangrijk aandeel in de Nederlandse overwinning. Ook behaalde ze meerdere top-5 plaatsen in 4* Grote Prijzen en eindigde ze met TeamNL als tweede in de Nations Cup van Hickstead mede dankzij haar perfecte foutloze rondes. Eerdere hoogtepunten zijn haar eerste overwinning in de CSI2* Grote Prijs in Kronenberg eind 2023 en haar Nederlandse titel bij de Young Riders in 2022.

“In 2025 wil ik doorgroeien bij de Senioren en vooral constante resultaten leveren. Ik hoop een aantal 3* landenwedstrijden te mogen rijden en wie weet ook wel een 5* landenwedstrijd. Door middel van het KNHS Talententeam krijg ik ook veel kansen om mezelf te blijven ontwikkelen en door te groeien. Dat vind ik een fijn aspect van het talentenplan. Het is nu mijn derde jaar bij de Senioren en doordat ik vorig jaar wat pech had met mijn paarden, wil ik dit jaar verder met waar ik vorig jaar gebleven ben. 2024 heb ik heel goed kunnen afsluiten en die lijn hoop ik door te trekken dit jaar.”

Britney de Jong, paradressuur

Geboortedatum: 15-08-2001, teamlid sinds 2022

Britney de Jong maakte in 2021 haar debuut als para-dressuuramazone en is momenteel voor het vierde jaar onderdeel van het KNHS Talententeam. Voor 2021 reed ze in de reguliere basissport. Na een ongeluk maakte ze de overgang naar de para-dressuur. In 2024 behaalde Britney de Jong indrukwekkende resultaten in de para-dressuur. Ze behaalde een gouden teammedaille in de Nations Cup in Waregem met Caramba N.O.P. en werd vijfde tijdens het NK para-dressuur. Daarnaast stond Britney op de longlist voor de Paralympische Spelen in Parijs en werd ze uiteindelijk een van de reservecombinaties voor het TeamNL para-dressuurteam.

“Komend jaar ga ik hard mijn best doen om deel te nemen aan het EK para-dressuur dat gehouden wordt op Nederlandse bodem in Ermelo. Daarnaast wil ik vooral ook blijven genieten van alle mooie wedstrijden waar ik aan mag deelnemen en wil ik mij verder blijven ontwikkelen. Mijn ogen zijn komend seizoen gericht op de observatiewedstrijden, waaronder het NK. Het rijden van een mooie internationale wedstrijd staat daarbij ook nog op de planning. Door het KNHS Talententeam krijg ik de mogelijkheid om mij te blijven door ontwikkelen en krijg ik kansen die anders lastiger zouden zijn.”

Bron: KNHS