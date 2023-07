KNHS Topsportcommissies weer compleet

De KNHS topsportcommissies Endurance en Voltige zijn weer compleet. De topsportcommissies hebben binnen de bond een rol als ontwikkelaar van sporttechnisch beleid een adviserende rol richting de fora en naar de FEI.

Feline Jurgens zal Manon Swanenburg binnen de topsportcommissie Voltige vervangen. Feline is een gediplomeerd HI-4 Instructeur Wedstrijdsport Voltige en voltigeert zelf actief op 2* niveau. Daarnaast heeft zij in april tijdens het CVI in Lier de taak van Chef d’Equipe op zich genomen.

Binnen de topsportcommissie Endurance wordt Suzanne Pen vervangen door Erik Kok. Erik is al langere tijd actief binnen de wedstrijdsport. Erik is betrokken geweest bij de organisatie van het EK en WK Endurance in Ermelo, heeft een tijdsysteem voor nationale wedstrijden ingevoerd in Nederland, hij heeft geholpen met het ontwikkelen van een endurance database en helpt de bondscoach met data-analyses over startgedrag en uitvalpercentages op nationale wedstrijden.

Klik hier voor meer informatie over de topsportcommissies

Bron: KNHS