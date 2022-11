KNHS: Tot nu toe 1.000 flexibele springabonnementen verkocht

In het verslag van de ledenraadsvergadering van de KNHS meldt de sportbond dat er tot nu toe 1.000 flexibele springabonnementen zijn verkocht. Het flexibele springabonnement werd dit jaar per april (als pilot) aangeboden, als alternatief voor de reguliere startpassen. De pilot loopt nog tot en met april 2023.

De 1.000 verkochte flexibele springabonnementen stemmen de KNHS tot tevredenheid. Of en hoe de pilot wordt voortgezet zal later worden bepaald. Voor de dressuur komt het flexibele abonnement er in ieder geval voorlopig nog niet, zo meldt de KNHS. “Voor het invoeren van dit systeem voor de dressuur is het nu nog te vroeg. De aantallen die daarmee gemoeid zijn, zijn vele malen hoger en dat stuit op teveel praktische problemen.”

Bron: Horses.nl/KNHS