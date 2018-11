KNHS-Trainerseminar met Gal, Minderhoud en Werner

Het dressuurtrio Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner gaan invulling geven aan het dressuurprogramma van het jaarlijkse KNHS-trainersseminar op het KNHS-centrum in Ermelo. Het trainersseminar 2019, dat van 18 tot en met 20 januari plaatsvindt, heeft het thema 'Trainen met passie en ambitie'.

Op vrijdagavond geven bondscoaches springen Rob Ehrens en Edwin Hoogenraat uitleg over het springen. Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner geven invulling aan het dressuurprogramma op de zaterdag. Op zondag staat eventing centraal met Olympisch eventing-amazones Alice Naber-Lozeman, Merel Blom en Elaine Pen.

Terugkerend thema

Het trainersseminar richt zich op de instructeurs, trainers, coaches en officials. Het thema dit jaar ‘Trainen met passie en ambitie’ komt alle dagen terug. Hierin staat het opleiden van het jonge paard en ruiter tot een ervaren combinatie centraal. Het doel van het seminar is het op één lijn krijgen van officials en instructeurs.

Alle niveaus

In de rijbaan verschijnen paarden met weinig ervaring tot de absolute toppaarden van Nederland. Ook het niveau van de ruiters zal verschillen, zo kom je combinaties ook in de praktijk tegen. Ook als je geen instructeur of official bent, kun je deelnemen aan het seminar.

Klik hier voor meer informatie

Bron: KNHS