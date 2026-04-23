KNHS-trainersplatform richt blik op toekomstbestendige topsportcultuur en goed paardrijden

Bij het KNHS-trainersplatform op 20 april in Ermelo kwamen trainers, experts en bestuurders samen om te werken aan de toekomst van de Nederlandse paardensport. De bijeenkomst stond in het teken van strategische ontwikkeling, samenwerking binnen de topsportcultuur en verdieping in de essentie van goed paardrijden.

Het Trainersplatform is topsport gestuurd en bestaat uit KNHS‑bondscoaches, ruiters uit het Olympisch kader, trainers uit het Talentenplan en opleiders met een coach‑5 diploma. Ook trainers van Olympisch‑kaderleden kunnen op voordracht worden uitgenodigd. Twee keer per jaar komt het platform bijeen om kennis te delen en cursussen te ontwikkelen over onder meer didactiek, communicatie, topsportpsychologie en de mentale en fysieke begeleiding van sporters.

Strategische koers richting 2030

Manager Sport Justus Valk lichtte de strategische koers van de KNHS richting 2030 toe. Paardenwelzijn, sportplezier, professionalisering en digitalisering, waaronder herschrijving van de reglementen, vormen de kern van deze ontwikkeling. De modernisering moet leiden tot minder administratieve lasten en een toegankelijker, toekomstbestendig sportaanbod.

Technisch manager Topsport Laurens van Lieren benadrukte daarbij het belang van samenwerking en een goede topsportcultuur. Nederland beschikt over veel kennis en kwaliteit, maar structureel topsportsucces vraagt volgens hem om het verbinden van perspectieven en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De KNHS presenteerde ook de digitale leeromgeving voor officials, waarin blended learning centraal staat. Deze omgeving wordt de komende jaren uitgebreid naar trainers, zodat opleidings- en beoordelingskaders beter op elkaar aansluiten. Tijdens een interactieve sessie over goed paardrijden en harmonie kwamen kernaspecten aan bod zoals ruitergevoel, horsemanship, onafhankelijke zit en het ‘Happy Athlete’-principe.

Topsportcultuur als modern gilde

NOC*NSF‑directeur André Cats gaf een inspirerende presentatie over topsportcultuur en de manier waarop sporters, coaches en trainers met elkaar omgaan. Zijn boodschap was helder: niemand wordt in zijn eentje goed. “Je rijdt uiteindelijk alleen in de baan, maar je wordt nooit alleen goed,” stelde hij. Cats vergeleek de paardensport met een modern gilde: meesterschap is individueel, maar de standaard waarbinnen het ontstaat is collectief. Deze gedachte vormde de opmaat naar het praktijkgedeelte.

Met de inzichten uit de groepsdiscussies, waarin deelnemers reflecteerden op de vragen ‘wat is goed paardrijden’ en ‘wat verstaan we onder harmonie’, gingen de aanwezigen de rijbaan in. FEI‑5* jurylid Maarten van der Heijden lichtte toe hoe harmonie binnen de FEI‑systematiek wordt beoordeeld en hoe spanning, lichtheid en effectiviteit samenkomen. Vervolgens demonstreerden dressuuramazone Tessa Kole en springamazone Jorinde Dolfijn het rijden in de praktijk.

Duidelijke oproep

De bijeenkomst werd afgesloten met een duidelijke oproep: blijf samenwerken aan een paardensport waarin welzijn, plezier, professionaliteit en prestaties elkaar versterken. Het Trainersplatform speelt daarin een cruciale rol als verbindende schakel tussen beleid, praktijk en topsportontwikkeling.

