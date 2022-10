KNHS-trainersseminar: Jos Lansink laat dressuurruiters controle krijgen over balken 

Afgelopen maandag kwamen 35 trainers en coaches bijeen op het KNHS Centrum, voor de (normaal) halfjaarlijkse bijeenkomst van het KNHS Trainersplatform. Vanwege Covid-19 kon de bijeenkomst de afgelopen 2 jaar geen doorgang vinden.

Technisch directeur van de KNHS Iris Boelhouwer lichtte het thema van het eerste deel van het programma toe: ”We hebben als paardensector nog een slag te maken om de sport in een beter daglicht te krijgen bij het (veelal onwetende) publiek. Wat iedereen die zich bezighoudt met de paardensport zich moet afvragen is: Hoe kan ik mezelf inzetten om de publieke opinie over de paardensport zo positief mogelijk te beïnvloeden? Dat is een wezenlijk vraagstuk, want de toekomst van onze sport hangt ervan af.”

Ga de dialoog aan

Gastspreker Klaas Dijkstra van Zest Marketing was meteen duidelijk: ”Zet dierenwelzijn altijd op 1, anders dan schiet je jezelf in de voet. En breng als sector ook naar buiten dat je dit doet!”

Dijkstra legde uit dat activistische partijen hun marketing vaak subliem voor elkaar hebben en dat de sectoren die onder vuur liggen hierbij achterblijven. De paardensector laat volgens hem mogelijkheden liggen, omdat het aan durf ontbreekt om naar buiten te treden.

”Vertel het verhaal zoals het is en zoals het voelt. Als je dierenwelzijn altijd op 1 zet, dan kun je ook altijd vanuit je hart over de sector spreken. De sector moet niet de rug naar de samenleving keren, maar zich juist omdraaien en de dialoog aangaan. Dit vraagt om inzet van alle betrokkenen binnen de sector en de rol van ambassadeur is er dan ook echt voor iedereen.”

Social media

Dat er urgentie is om vanuit de paardensector meer energie in dit onderwerp te steken kwam duidelijk naar voren. Zo ontstond onder de trainers een discussie over social media. De toetsenbordridders; hoe ga je daarmee om? Als je een lelijke reactie ziet onder een post bij een collega-ruiter of trainer; probeer je deze dan te weerleggen, of ben je bang dat ze jou dan aan gaan vallen? Open werd er gesproken over hoe de aanwezigen hiermee omgaan en wat ze nodig denken te hebben van de KNHS om de ambassadeursrol beter te kunnen vervullen.

Succes begint bij de basis

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit praktijk in de Amaliahal, waar bondscoach van de springruiters Jos Lansink aan de slag ging met 4 jeugdruiters. De trainers werden in groepjes verdeeld om onderling te overleggen en om vanuit daar de dialoog binnen de hele groep op gang te brengen: wat is een goede basistraining van ruiter en paard, wat is daarbij belangrijk en doen we dit allemaal zo?

Emma Bocken en Thijmen Vos

Als eerste verschenen Emma Bocken en Thijmen Vos in de piste. Al snel werd duidelijk wat Jos Lansink belangrijke basisprincipes vindt: ”Een paard moet in beginsel op eigen benen kunnen lopen, rechte lijnen kunnen maken en je moet als ruiter niet te veel willen. Een goede beenligging en positie van de ruiter zijn daarbij cruciaal, zodat de zit en hand van de ruiter en de mond van het paard op elkaar in kunnen spelen.”

Er ontstond binnen de groep een discussie over de nageeflijkheid. Wat is hierin juist en hoe moet een paard tijdens het losrijden worden ingesteld? Kijken springtrainers hier anders naar dan dressuurtrainers? Na enkele kritische vragen van dagvoorzitter Marion Schreuder bleken de verschillen minimaal te zijn.

Eerst perfect

Toen Lansink de springruiters relatief lang liet doorwerken op lijntjes met grondbalken voor meer tempocontrole, kon hij rekenen op kritische vragen vanaf de tribune: Is het zinvol om hiermee door te gaan als een paard loperig lijkt te blijven? Lansink was hierin heel duidelijk: ”Jazeker, dit wil ik eerst perfect hebben, want dit is de basis voor het rijden van een goed parcours. Met balkenwerk heb je de kans om op een goede manier te corrigeren, omdat een paard dan niet zo snel schrikt van een fout. Doe je dit pas in het parcours, dan loop je vaak tegen problemen aan.”

Wanneer Emma Bocken na dit basiswerk het parcours rondspringt is inderdaad duidelijk dat het balkenwerk heeft bijgedragen aan meer controle over het tempo en het vertrouwen in de te rijden afstanden.

Dressuurruiters over balken

Vervolgens was het de beurt aan dressuurruiters en KNHS-Talententeamleden Marten Luiten en Febe van Zwambagt. Meteen vanaf het begin van de training was duidelijk dat deze twee ruiters de basis goed voor elkaar hebben. Er is veel controle over het tempo van de paarden. Jos ging ook met de dressuurcombinaties aan de slag met hetzelfde lijntje met balken. Opvallend was hoe makkelijk zowel de paarden als de ruiters schakelden naar dit werk en keurig controle hadden over het aantal galopsprongen tussen de balken. De paarden hadden er duidelijk plezier in en het was mooi om te zien dat de losgelatenheid van de paarden verbeterde tijdens dit werk.

Afwisseling

De bondscoaches dressuur merkten op dat het voor dressuurruiters, voor hun balans en onafhankelijke zit, weleens goed is om de beugels korter te hebben en de verlichte zit aan te nemen. Vanuit de trainers werd geconcludeerd: voor iedere discipline is een goede basis van wezenlijk belang. Dit speelt samen met een goed management een rol in het dierenwelzijn en het komt de sportieve prestaties ten goede. Om de paarden fris en alert te houden is wisselen in het werk dat aangeboden wordt een goed idee. Bij een aantal aanwezige dressuurtrainers zullen de springbalken zeker weer terug in de baan verschijnen!

Bron: KNHS