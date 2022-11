KNHS verhoogt tarieven met 5 procent per 2023

Op de KNHS ledenraadsvergadering werd afgelopen donderdag onder andere de begroting voor 2023 gepresenteerd. De tarieven van de KNHS gaan per 1 januari met 5 procent omhoog. "Voor 2023 is het met de huidige enorme inflatie onvermijdelijk dat er ook bij de KNHS een prijsstijging wordt doorgevoerd. Met een tariefsverhoging van 5% is men er gelukkig wel in geslaagd ruim onder het huidige landelijke inflatiecijfer, dat rond de 10% ligt, te blijven", aldus de KNHS.