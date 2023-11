KNHS verhoogt tarieven met 7 procent per 2024

Op de KNHS ledenraadsvergadering werd afgelopen woensdag onder andere aangekondigd dat de tarieven per 2024 met 7 procent worden verhoogd. "Voor 2024 is het met de enorme inflatie van de afgelopen twee jaar onvermijdelijk dat er ook bij de KNHS een prijsstijging wordt doorgevoerd", aldus financieel directeur Theo van der Meulen.

“Met een tariefsverhoging van 7% voor 2024 is men er gelukkig wel in geslaagd de totale prijsverhoging over de afgelopen vier jaar ruim onder inflatie over deze periode te houden”, aldus Van der Meulen.

Negatief resultaat

Na een flinke plus in 2022 (bijna een miljoen euro) wordt het resultaat over 2023 negatief. Dat geldt ook voor de begroting van 2024, dan stuurt de KNHS op een kleine min. “In de begroting van 2024 wordt gerekend op een klein negatief resultaat (-10K).”

Uitdagingen

De KNHS schrijft verder: “Ledenraadslid en voorzitter van KNHS-regio Zuid-Holland, Arie Hoekstra, gaf namens de Financiële Commissie aan dat er in de begroting van 2024 de nodige uitdagingen zitten. Ook gaf hij aan dat hij het overleg tussen Financiële Commissie, Bestuur en MT altijd open, transparant en positief constructief ervaart. De komende jaren moet er veel aandacht zijn voor een goede balans tussen de baten en de lasten.”

“Zowel aan de kant van de baten als aan de kant van de lasten zijn er onzekerheden en risico’s. Naast het doorvoeren van de nodige bezuinigingen moet er gekeken worden naar de inkomsten kant. Tot slot gaf Hoekstra aan om na te denken over een modernisering van de organisatiestructuur van de KNHS als vereniging. De Financiële Commissie adviseerde vervolgens positief over de voorgelegde begroting voor 2024.”

Personeelskosten

Vooral de personeelskosten bij de KNHS zijn hoog. Al jaren bestaan ongeveer de helft van de lasten van de KNHS (rond de 15 miljoen euro) uit personeel- en inzetkosten.

Bron: KNHS / Horses.nl