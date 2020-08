KNHS verklaart waarom NK springen niet werd afgezegd in verband met hitte

De afgelopen dagen kreeg de KNHS veel vragen en opmerkingen over het doorgaan van het NK Springen. Begrijpelijk, want hoe kan het dat een topsportevenement wel doorgang vindt als tegelijkertijd het ‘protocol extreme temperaturen’ van de Sectorraad Paarden in werking treedt en er door het hele land basissportwedstrijden worden afgelast vanwege de hitte? Samengevat kunnen we melden dat een dergelijk topsportevenement onder zeer specifieke omstandigheden wordt verreden. Hierdoor kan het welzijn van de paarden, zonder uitzondering allemaal topatleten, gewaarborgd blijven. De aanwezige faciliteiten op het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg, de locatie van het NK, hebben hier in positieve zin aan bijgedragen.

Allereerst zijn de deelnemende paarden reeds op woensdag, voor de grote hitte, aangekomen op dit meerdaagse evenement. Op zondag zijn ze weer buiten de piektijden qua temperatuur vertrokken, waarbij dergelijk transport veelal in met airco uitgeruste vrachtwagens plaatsvindt. In de tussenliggende dagen verbleven de paarden in goed geventileerde stallen. Ze zijn losgereden in een geïsoleerde binnenhal, waar de temperatuur alweer wat hoger was, en alleen tijdens het parcours, dus een korte periode van enkele minuten, zijn ze buiten geweest. Na het parcours werden ze uitgereden in de binnenhal en vervolgens verder gekoeld en verzorgd door de grooms. Tevens is er gebruik gemaakt van een aangepast tijdschema, waardoor er bijvoorbeeld op zaterdag niet tijdens de grote hitte is gereden.

Veterinaire monitoring

Door alle aanpassingen, waar koel- en drinkfaciliteiten onderdeel van uitmaakten, heeft de organisatie een goed verloop van de wedstrijd op voorhand weten te garanderen. Dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd, komt objectief naar voren uit de veterinaire monitoring van de paarden. Verschillende waarden zijn gemeten, zoals temperatuur en hartslag vooraf en na inspanning. Afgelopen weekend zei teamveterinair Arie Hoogendoorn er al over: ‘We zien gelukkig dat de springpaarden het prima aankunnen. Hun temperatuur loopt wel iets op, maar zeker niet extreem en ze herstellen weer snel naar hun normaalwaardes. De temperaturen die we meten komen zeker niet zo hoog dat er eventueel weefselschade optreedt.’

Uitstekende conditie

Het beeld in Kronenberg komt daarmee overeen met alle ervaringen en kennis die we jaar in jaar uit opdoen vanuit internationale wedstrijden doorheen Europa en zelfs wereldwijd. We weten dat een wedstrijd onder de huidige temperaturen voor deze goed getrainde topsportpaarden, die in een uitstekende conditie en in de kracht van hun leven verkeren, geen problemen oplevert onder de juiste randvoorwaarden. Niemand zit er immers op te wachten om zijn of haar (kostbare) paard bloot te stellen aan omstandigheden waar het mogelijk schade van kan ondervinden.

Eventingpaarden

In de periferie van het NK was er nog een internationale eventingwedstrijd, gehouden door een andere organisatie. Een dergelijke internationale wedstrijd valt onder de FEI-regelgeving en niet onder die van de KNHS. Dit betekent dus ook intensief toezicht door de diverse FEI-veterinairen en FEI-stewards. Daarnaast zijn hier eveneens allerlei maatregelen genomen om het zo comfortabel mogelijk te maken voor de paarden. Het crossparcours was ingekort en liep vrijwel geheel door het bos, voorzien van schaduw, en er waren volop koelmogelijkheden aanwezig voor de paarden, waaronder grote ventilatoren met vernevelaar op zowel het terrein als in de stallen.

Eventing

Meer nog dan in de springsport wordt in de eventing door het jaar heen data van de paarden verzameld. Van ieder paard is bekend hoe (top)fit het is. Ook in deze discipline worden lichaamstemperatuur en hartslag voor en na activiteit gemonitord en blijken gevraagde inspanningen goed verwerkt te worden, zolang de randvoorwaarden ter plaatse op orde zijn.

Eventingpaarden zijn de duuratleten binnen de olympische disciplines. Van oververhitting bij de aanwezige paarden is dan ook onder de genoemde omstandigheden in Kronenberg geen sprake geweest.

Ongeval

Wel viel er tijdens deze wedstrijd een noodlottig ongeval te betreuren. Het paard Zidane brak een kootbeen op een gedeelte tussen twee crosshindernissen in. Zeer betreurenswaardig, ook voor de ruiter en eigenaar. Een relatie met de hitte kon hierbij niet worden gemaakt. Het voorval gebeurde om 10 uur in de ochtend bij nog geen 25° en het paard was fit. Voor een definitieve eindconclusie is het wachten op de officiële FEI-rapportage.

