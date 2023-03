KNHS verlengt pilot springabonnement

Op 1 april 2022 introduceerde de KNHS een pilot met een springabonnement. Op dit moment maken al meer dan 1.300 springruiters er gebruik van. Zij waarderen het abonnement met een 8,3. De pilot kende een langzame aanloop maar inmiddels ontdekken steeds meer springruiters deze flexibele en voordelige optie. Omdat er meer inzicht nodig is in het daadwerkelijke gebruik van deze abonnementsvorm, wordt de pilot met een jaar verlengd.

Dit betekent dat springruiters vanaf 1 april 2023 nog een heel jaar kennis kunnen maken met het voordelig en flexibel deelnemen aan springwedstrijden.

Stuk aantrekkelijker

Het KNHS springabonnement vervult een langgekoesterde wens van springruiters. Springamazone Anne-Marie Poels: “Met het KNHS springabonnement is het een stuk aantrekkelijker om slechts een paar keer te starten. De drempel om toch deel te nemen aan die leuke zomerse springwedstrijd in de buurt ligt zo een stuk lager.”

Laagdrempelig

Het springabonnement is een laagdrempelige manier om te proeven aan de wedstrijdsport zonder al te hoge kosten. Ook het verlagen van de instap in de springsport draagt hier aan bij. Daarnaast is het abonnement handig voor ruiters die gedurende het jaar veel verschillende paarden en pony’s uitbrengen op springwedstrijden.

Maandelijks activeren of stopzetten

Met het KNHS springabonnement kun je maandelijks zelf je startpas activeren of stopzetten via Mijn KNHS of de Mijn KNHS-app. Zo betaal je alleen voor de maanden dat je ook daadwerkelijk gebruik wilt maken van de startpas. De maandelijkse kosten van het KNHS Springabonnement voor ruiters onder de 18 jaar bedragen vanaf 1 april 9,50 euro per combinatie per maand, voor ruiters vanaf 18 jaar is dit 12,50 euro per combinatie per maand. Er wordt bij het tarief van dit abonnement geen onderscheid gemaakt tussen paarden of pony’s.

Alleen discipline springen

Het KNHS springabonnement is alleen geldig in de discipline springen.

Bron: KNHS