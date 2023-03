KNHS: ‘Verschillen van inzicht over financiering jubileumviering’

De KNHS heeft een kort verslag van de laatste ledenraadsvergadering (16 februari) gepubliceerd. In het verslag komen onder andere reglementswijzigingen aan bod (lees hier meer), maar ook de viering van het 100-jarige jubileum van de KNHS. Om preciezer te zijn: wat die viering mag kosten en waar het geld daarvoor vandaan wordt gehaald.

“In 2023 bestaat de KNHS (en haar rechtsvoorganger NHS) 100 jaar. Om dit te vieren is er een jubileumplan gemaakt. Financieel directeur Theo van der Meulen gaf de aanwezigen een duidelijke presentatie van de voortgang van dit jubileumplan. De viering van het jubileum jaar kende een succesvolle aftrap tijdens Jumping Amsterdam in januari van dit jaar en op de kanalen van de KNHS wordt er uitgebreid stilgestaan bij de afgelopen 100 jaar”, schrijft de KNHS.

Deel positief resultaat naar jubileumviering

“Een gedeelte van de financiering van dit plan was in de begroting van 2023 meegenomen en een gedeelte nog niet, omdat de kosten nog niet duidelijk waren bij het opstellen van de begroting. Daarom is er een aanvraag gedaan bij de Ledenraad om een gedeelte van het te verwachten positieve resultaat van 2022 te bestemmen voor de jubileumviering.”

Verschillen van inzicht

“Elke doelgroep van de KNHS komt in dit plan aan bod. Er werden uiteindelijk twee opties gepresenteerd waarover werd gestemd. Hoewel beide opties op een meerderheid konden rekenen, waren er nog wel verschillen van inzicht en achtte voorzitter Roozemond het verstandig om de voorstellen nogmaals te laten bekijken door bestuur en management en waar mogelijk aan te scherpen. De voorzitter onderstreepte hierbij nogmaals het belang van harmonie bij de viering van zo’n mooi kroonjaar.”

Binnenkort meer in De Paardenkrant

Over de begroting van de jubileumviering leest u binnenkort in De Paardenkrant een uitgebreid artikel.

Bron: KNHS/Horses.nl