KNHS verwacht verlies van miljoen, vanaf 2021 flink bezuinigen

Financieel directeur Theo van der Meulen nam de Ledenraad afgelopen donderdag op de ledenraadsvergadering mee door het jaarverslag en de jaarrekening van 2019, waarin de KNHS op een plus uitkwam (137.000 euro). Voor 2020 ziet het er minder rooskleurig uit (verwacht operationaal verlies van rond een miljoen) en vanaf 2021 moet er flink bezuinigd gaan worden.

Het resultaat van 2019 was met 137.000 euro hoger dan de doelstelling van de KNHS om op 0+ uit te komen. Na de mutaties in de bestemmingsreserve zal 177.000 euro toegevoegd worden aan de algemene reserve. De solvabiliteit is in 2019 met 51% nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande jaar en de liquiditeitspositie is in 2019 aanzienlijk versterkt.

Verlies van een miljoen

Ook gaf Theo van der Meulen een outlook naar 2020. Het was geen verrassing dat de cijfers van 2020 er minder goed uitzien dan 2019. De KNHS verwacht een operationeel verlies in 2020 van circa 1 miljoen euro en gaat voor 2021 flink bezuinigen.

Ledenraad stemt in met jaarrekening

Tijdens de coronacrisis zijn er minder lidmaatschappen afgesloten en bijna geen startpassen aangevraagd, wat een logisch gevolg is van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om het coronavirus in te dammen. De Financiële Commissie van de Ledenraad adviseerde de Ledenraad om in te stemmen met de jaarrekening 2019. Dat advies is overgenomen. Het jaarverslag en –rekening 2019 worden binnenkort door de KNHS gepubliceerd.

Bron: KNHS