KNHS-voorzitter Cees Roozemond: ‘Saamhorigheid nu van groot belang’

"Het kabinet heeft de huidige, geldende maatregelen verlengd tot en met 28 april. We zagen dit aankomen, maar dat maakt de situatie waarin we ons bevinden er niet makkelijker op. Ons sociale leven en daarmee ook het hippische leven is stilgevallen, en dat blijft dus nog even zo", aldus KNHS-voorzitter Cees Roozemond in zijn column.

“Uiteindelijk doen we het allemaal voor onze gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Tegelijkertijd leveren de noodzakelijke maatregelen voor iedereen een zware tijd op, zowel sociaal, emotioneel als zakelijk.”

Van recreatie tot topsport

“Saamhorigheid is nu van groot belang, ook bij een vereniging als de KNHS. De liefde voor het paard verbindt ons, van recreatie tot aan topsport. We hebben elkaar nodig in een tijd als deze, ontstaan uit pure overmacht. Alleen met saamhorigheid kun je dit in mijn ogen overwinnen. Voor onze leden is het belangrijk dat we als vereniging overeind blijven. Gelukkig verkeren we in een gezonde financiële situatie. Daar zitten natuurlijk grenzen aan. Voor de periode waarvan we denken dat we met de opgelegde maatregelen van doen hebben, verwacht ik dat we die moeten kunnen doorstaan. We voelen wel de pijn, direct al doordat wedstrijden en evenementen niet doorgaan.”

Enorm effect

“Tegelijkertijd heeft deze crisis een enorm effect op onze leden, in werkelijk alle geledingen. We moeten er voor onze leden zijn, juist nu. Door het bieden van service op momenten dat deze nodig is. Zorgen dat ze kunnen blijven paardrijden en mogelijkheden bieden op sportief gebied. Denk aan verschillende online initiatieven of aan flexibel vooruitdenken. Kunnen wedstrijden, die nu niet doorgaan, op een ander moment worden ingehaald? Past dat nog binnen de kalender? Al snap ik dat we voor dat laatste eerst zekerheid van een datum moeten hebben, waarop we weer op de gebruikelijke wijze naar buiten mogen.”

Belangrijke taak

“Als ik nog breder kijk, ligt er een belangrijke taak voor de overkoepelende SRP, de Sectorraad Paarden, waarin de KNHS goed is vertegenwoordigd. De SRP moet vanuit het hippisch belang richting de overheid blijven aantonen, dat we 1. niet zomaar een sport zijn, maar eentje met levende have en daardoor in een uitzonderingspositie verkeren en 2. mensen het financieel heel zwaar hebben in de sector als je bijvoorbeeld denkt aan de maneges en pensionstallen en dat daarvoor steun moet komen. Vanuit de SRP zijn er lobby’s richting de overheid gaande en we zullen moeten blijven zorgen dat we gehoord blijven als hippische sector.”

Zorg voor elkaar!

“Ik wil vanaf deze plaats iedereen een hart onder de riem steken. Wat we allemaal aan ons voorbij zien komen is natuurlijk dramatisch, en ongetwijfeld zal er een aantal leden binnen ons bestand zijn, dat er rechtstreeks mee te maken heeft. Die wensen we vanzelfsprekend heel veel sterkte toe. Houd elkaar figuurlijk vast en zorg letterlijk voor elkaar en voor je naasten. Hopelijk komen we hier weer sterker uit en treffen we elkaar weer in andere, betere tijden, opdat we mogen terugkijken op een hele vervelende periode die we allemaal toch gezond overleefd hebben.”

Bron: KNHS