KNHS-voorzitter Roozemond durft geen geld te zetten op doorgang Spelen

KNHS-voorzitter Cees Roozemond opende de afgelopen ledenraadsvergadering (28 januari) met de woorden dat hij nooit verwacht had dat er anno januari 2021 nog steeds zo weinig perspectief was voor de paardensport. "Dat baart mij oprecht zorgen."

Roozemond sprak daarna onder andere over de Olympische Spelen. In tegenstelling tot de KNHS-directeur Theo Fledderus die in zijn laatste column de woorden sprak ‘wat vaststaat is dat de Olympische Spelen doorgaan’ is Roozemond ook iets voorzichtiger wat dit thema aangaat.

Geen geld op zetten

“Van alle kanten komen bevestigingen dat zowel het EK voetbal als de Olympische Spelen doorgaan, maar als je aan mij vraagt: zou je er geld op zetten op dit moment? Ik durf het niet. We gaan er van uit en we hopen het.”

Bron: Horses.nl