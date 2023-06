KNHS voorzitter Roozemond vraagt aandacht voor I&R-plicht paarden

KNHS-voorzitter Cees Roozemond vroeg in de algemene ledenvergadering aandacht voor onder meer de aanscherping van het toezicht door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Daarbij richt de NVWA zich met name op de registratie van de verblijfplaats van paarden.

De regels die er zijn gelden al sinds april 2021, toch is gebleken dat nog veel houders van paarden onbekend zijn met de regels of er nog niet aan voldoen. Op de websites van de RVO en NVWA is meer informatie te vinden.

Bron: KNHS