KNHS: ‘We hebben als paardenliefhebbers de taak basisvoorwaarden te bewaken’

Cesar Parra is erbij en hij wordt van alle kanten aangepakt, maar daarmee zijn we er nog niet. Een veelgehoorde reactie: ‘Wie denkt dat dit niet veel meer gebeurt, ook in Nederland, heeft boter op zijn hoofd.’ Zou een meldpunt, opgezet door de KNHS, uitkomst bieden? Of is de paardensector zelf überhaupt niet in staat om de rotte appels eruit te vissen?

Die vraag legden wij in onze rubriek info@ voor aan Rien van der Schaft, Lotje Schoots en Fenna Westerduin (namens de KNHS).

Fenna Westerduin: ‘Er zijn al diverse mogelijkheden misstanden te melden’

Fenna Westerduin reageert als voglt: “Voor de KNHS is paardenwelzijn en paardvriendelijk paardrijden en trainen essentieel. Daar is geen enkele discussie over. Wij weten helaas ook dat dit een enkele keer uit het oog wordt verloren. Dat zullen en mogen we nooit accepteren. Als paardenliefhebbers hebben we met elkaar de taak om deze basisvoorwaarden te bewaken. Dat kan onder meer door elkaar aan te spreken, voorlichting te geven en zeker ook zelfkritisch te blijven.”



“Bij de KNHS en in Nederland zijn er al diverse mogelijkheden om ongepast gedrag jegens paarden te melden. Tijdens evenementen kan dit bij toezichthouders, stewards of juryleden. Deze mensen kunnen dan direct ingrijpen en indien zij dat nodig achten een melding doen bij de KNHS of FEI waarna een procedure volgt die eventueel kan leiden tot een uitspraak van de tuchtraad. Landelijk hebben we instanties als de dierenpolitie, NVWA en dierenbescherming die allerlei klachten kunnen beoordelen en waar nodig kunnen ingrijpen. De KNHS heeft goed en regelmatig contact met deze organisaties.”

‘Meldpunt juridisch en financieel niet haalbaar’

“Het daarnaast zelf opzetten van een KNHS meldpunt is wel onderzocht, maar is juridisch en financieel niet haalbaar en biedt bovendien geen extra toegevoegde waarde naast de bestaande mogelijkheden.”

