KNHS wijkt uit naar Willem-Alexanderhal voor Indoorkampioenschappen Springen

Na de dressuur gaan de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo deze week verder met het springen. Bij de dressuur moest de KNHS uitwijken naar een andere hoofdpiste (Beatrixhal) en ook bij het springen wordt een andere baan gebruikt als wedstrijdring, dat wordt de Willem-Alexanderhal.

Justus Valk, KNHS Manager Sport, zegt daarover: “Dit jaar verlopen de Indoorkampioenschappen een beetje anders dan normaal. Door schade aan het dak door de hevige sneeuwval begin dit jaar hebben we het dak van de Amaliahal tijdelijk moeten verstevigen waardoor twee grote pilaren midden in de rijhal zijn geplaatst. Hierdoor is deze hal niet geschikt om de kampioenschapsrubrieken te verrijden, gelukkig kan er wel worden losgereden.”

Ruimte beperkt

“Afgelopen week zijn de Indoorkampioenschappen dressuur verreden in de Beatrixhal. De ruimte rond deze hal is beperkt, waardoor we minder publiek kunnen ontvangen dan we zouden willen. Daarom zijn we in overleg gegaan met het KWPN en zijn we blij dat we kunnen uitwijken naar de Willem-Alexanderhal voor het springen.”

Programma

