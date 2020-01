KNHS wijzigt statuten: ledenraad breidt uit, focus op recreatie en happy athlete

Afgelopen jaar heeft een duidelijke herziening plaatsgevonden van de oude KNHS-statuten, nog gebaseerd op de fusie die in 2002 leidde tot de oprichting van de KNHS. De nieuwe statuten zijn volgens de KNHS sterk gemoderniseerd, passend bij de huidige tijd. Belangrijkste wijziging is een uitbreiding van de KNHS-ledenraad, zodat alle leden die deel uitmaken van de KNHS vertegenwoordigd zijn (onder andere recreatie, organisatoren, manegehouders en de jeugd.

Hierdoor krijgen leden een duidelijkere stem in de beleidsvoering van de KNHS en daarmee over de paardensport in Nederland. Naast een vertegenwoordiging van alle KNHS-regio’s komt er ook vertegenwoordiging van elke bij de KNHS aangesloten discipline in de Ledenraad, worden recreatie, organisatoren en manegehouders (overige rechtspersonen / sportaanbieders) toegevoegd en krijgt de jeugd een stem. Het aantal leden komt hiermee op 24. De feitelijke invulling van de nieuwe Ledenraad zal medio 2020 zijn intrede doen.

Happy Athlete in statuten en wedstrijden op zondag niet langer verboden Daarnaast is in de nieuwe statuten het paard als Happy Athlete toegevoegd en zijn er regels rondom matchfixing en doping opgesteld. Het verbod om op zondag wedstrijden te organiseren is er uit gehaald. Meer focus op recreatie Met de vertegenwoordiging van recreatie in de Ledenraad is ook de doelstelling voor recreatie verruimd. Nu de statuten zijn goedgekeurd wordt het algemeen reglement, met daarin het reglement van de fora en de bondsatletencommissie, platformreglement en welzijnscode, herzien en passend gemaakt aan de statuten. De feitelijke invulling van de nieuwe Ledenraad zal medio 2020 zijn intrede doen.

