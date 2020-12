KNHS wil fors bezuinigen op personeelskosten

De KNHS wil in 2021 fors bezuinigen op personeelskosten. Voor 2020 staat nog 6.624.000 euro op de begroting, in 2021 moet dat 5.710.000 euro aan personeelskosten worden. Dik 900.000 minder dus.

“De KNHS streeft naar een 0+ begroting. De coronapandemie raakt de KNHS ook financieel en waar de focus de afgelopen jaren lag op het vergroten van de baten, zal voor 2021 ook nadrukkelijk bezuinigd moeten worden om een 0+ resultaat te realiseren. Daar komt nog bij dat de pandemie nog niet voorbij is en er nog behoorlijke onzekerheden zijn over wat er in 2021 georganiseerd kan worden in de sport en op het Nationaal Hippisch Centrum. Deze situatie dwingt ons om ook in 2021 steeds scherp mee te sturen met de financiële ontwikkelingen”, schrijft de KNHS over de financiën in het Jaarplan 2021.

Bron: Horses.nl/KNHS