KNHS wil Hippiade vanaf 2020 in één week laten plaatsvinden

Onder begeleiding van een werkgroep wordt er gekeken naar een nieuwe opzet voor de nationale breedtesportkampioenschappen van de KNHS, de Hippiade. Ledenraadslid en voorzitter van Noord-Brabant, Jacques van der Harst, gaf daarover een update op de ledenraadsvergadering van de KNHS. Het ultieme doel is om vanaf 2020 de Hippiade in één week plaats te laten vinden in samenwerking met het KWPN.