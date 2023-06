KNHS wil meer zichtbaar zijn voor leden en politiek en paardenwelzijn op één zetten

Donderdag 15 juni kwam de KNHS Ledenraad bijeen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo voor de Algemene Ledenvergadering. Algemeen directeur Patrice van Assendelft gaf een presentatie vanuit de werkorganisatie met de focuspunten: meer zichtbaar zijn in het veld, meer zichtbaar en pro-actief zijn in Den Haag en paardenwelzijn moet op één staan.

Na de opening en de daarbij behorende formaliteiten door voorzitter Cees Roozemond, werden de notulen van de vorige vergadering op 16 februari vlot goedgekeurd.

Meer zichtbaar in het veld

Algemeen directeur, Patrice Assendelft, gaf een presentatie vanuit de werkorganisatie. Hierbij ging hij in de actuele thema’s en ontwikkelingen. Het afgelopen half jaar heeft de KNHS hard gewerkt aan meer zichtbaar zijn in het veld om zo de vele vrijwilligers die binnen verenigingen en wedstrijdorganisaties actief zijn te ontmoeten en te ondersteunen.

Medewerkers van de KNHS waren aanwezig op alle Algemene ledenvergaderingen van de Regio’s en het Team Wedstrijden organiseerde een tour door het land om verenigingen meer toelichting en uitleg te geven over het organiseren van wedstrijden, de mogelijkheden die er vanuit de KNHS zijn te laten zien en om met elkaar van gedachten te wisselen en kennis te maken. Ook werd er tijdens deze ‘Wedstrijden on Tour’ uitleg gegeven over het nieuwe jeugdprogramma Bixie & Friends.

Lobby voor de paardensport

Ook ziet Assendelft een belangrijke taak op het gebied van Public Affairs waar lobby voor de paardensport bij de politiek in Den Haag een onderdeel van is. Assendelft: “Het speelveld in Den Haag is de laatste jaren enorm veranderd. Het is essentieel dat we ons daar laten zien en als dé gesprekspartner worden gezien als het gaat om de paardensport. De KNHS gaat over de paardensport, wij hebben de kennis en een grote achterban. Wij zullen voor onze leden (en paarden) in de bres springen.”

Welzijn op één

Een belangrijk onderdeel van de presentatie van Assendelft was zijn pleidooi voor de noodzakelijk kanteling die is ingezet om ook echt te handelen en leven naar de KNHS-visie op het gebied van welzijn en sport. Hij benadrukte dat we proactief moeten zijn op gebieden als paardenwelzijn, duurzaamheid, innovatie en sportontwikkeling. De KNHS is hierin leidend en heeft een belangrijke rol om deze thema’s onder de aandacht te brengen bij haar 140.000 leden.

Vrijwilligers, officials, bestuursleden en instructeurs: VOG

Er werd ook stilgestaan bij de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De KNHS vindt het belangrijk dat vrijwilligers, officials, bestuursleden en instructeurs in de paardensport deze verklaring kunnen overhandigen. Het belang hiervan wordt ook onderstreept door sportkoepel NOC*NSF die verenigingen met een speciale regeling kan ondersteunen op dit gebied.

Meer invloed voor jeugd

Dit jaar bestaat de KNHS 100 jaar, maar de jeugd heeft de toekomst. Daarom krijgen jeugdleden steeds meer positie en invloed binnen de KNHS. Dit geldt voor alle geledingen en op vele fronten. Een mooi voorbeeld is dat in de regiobesturen steeds vaker een jeugdbestuurslid volwaardig meebestuurt. Met het Young Leaders Program en het programma Geef de jeugd een stem, leidt de KNHS jonge leden op tot bestuurders zodat zij een dragende rol in de toekomst van de paardensport kunnen spelen.

Toekomstbestendige paardensport

Voor het realiseren van een goede toekomstbestendige paardensport en bijbehorende paardensportbond wordt er op dit moment gewerkt aan een meerjarenstrategie richting 2032 en worden ook in de werkorganisatie diverse veranderingen in gang gezet. Vooral het verbeteren, efficiënter maken en digitaliseren van processen is daarbij het doel.

Van Assendelft sloot af met de oproep dat iedereen laat zien hoe mooi en bijzonder de band tussen mens en paard is. Hij illustreerde dit met een recente ervaring die hij had tijdens een bezoek aan een ruitersportcentrum waar mensen met een beperking paardreden. Laat aan de buitenwereld zien hoe mooi de paardensport is, welke prachtige verhalen er te vertellen zijn en gebruik de #ditdoetpaardrijden.

Bron: KNHS