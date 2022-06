KNHS wil met aanscherpen handhaving en inzetten op wetenschap welzijn verbeteren

Paardenwelzijn was een belangrijk onderwerp op de KNHS Ledenraadsvergadering vorige week. Om welzijn te verbeteren wil de KNHS inzetten op de volgende punten: "Voorlichting en kennisoverdracht zijn hierbij belangrijke onderdelen. Het aanscherpen van handhaving en het inzetten op wetenschappelijk onderzoek maken daarnaast deel uit van het plan van aanpak."

“Het plan van aanpak paardenwelzijn voor de komende twee jaar is gereed en dit werd op hoofdlijnen gepresenteerd. Belangrijk onderdeel hiervan is dat we in gesprek gaan met elkaar en diverse groepen binnen de sector over wat paardenwelzijn en paardvriendelijk paardrijden inhoudt en hier met elkaar consensus over krijgen. Vervolgens moeten we dit eenduidig naar elkaar, naar onze achterban en naar de maatschappij op positieve wijze communiceren. Voorlichting en kennisoverdracht zijn hierbij belangrijke onderdelen. Het aanscherpen van handhaving en het inzetten op wetenschappelijk onderzoek maken daarnaast deel uit van het plan van aanpak”, schrijft de KNHS.

“Handhaving met betrekking tot paardenwelzijn wordt steeds belangrijker en vanuit de KNHS wordt hier de komende jaren actief op ingezet.”

Bron: KNHS