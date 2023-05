KNHS wil niet aan dispensatie voor UV-bril in de wedstrijdsport

Een aantal paardensporters, aangevoerd door dressuuramazone Leontine van Ewijk, probeerde het de afgelopen tijd voor elkaar te krijgen dat de KNHS de UV-bril voor paarden zou gaan toestaan in de wedstrijdsport (met dispensatie). Dat is niet gelukt, de KNHS wil niet aan dispensatie voor de paardenzonnebril en noemt als redenen paardenwelzijn ('een paard dat niet zonder hulpmiddelen op concours kan, hoort daar niet te lopen'), veiligheid ('verminderd gezichtsveld') en fair play ('andere ruiters mogen ook geen gebruik maken van hulpmiddelen').

Met een petitie (2.000 keer ondertekend) en aandacht in hippische en regionale media (item RTV Drenthe) oefende Van Ewijk druk uit op de KNHS. Vandaag werd Van Ewijk samen met een ander KNHS-lid uitgenodigd door de KNHS om een gesprek te voeren over de mogelijke dispensatie.

Belangrijkste pijlers

De KNHS brengt daarover naar buiten: In de afgelopen periode is de KNHS benaderd met vragen over de totstandkoming van het sportbeleid en of er ruimte is om hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een UV-bril hierin op te nemen.Naar aanleiding van het genoemde verzoek zijn twee KNHS leden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. Sportbeleid wordt ontwikkeld voor de sport en als KNHS leggen we graag uit welke rol/taak we hier als sportbond (met al onze gremia) in hebben.

De belangrijkste pijlers bij het ontwikkelen van sportbeleid, waar alle voorstellen dus altijd aan getoetst worden, zijn:

– Paardenwelzijn

– Veiligheid

– Fairplay

Bij het ontwikkelen van beleid, en dus ook bij beslissingen over het wel of niet toestaan van bepaalde hulpmiddelen zoals UV-bril, zijn deze pijlers leidend.

Fit to compete

De KNHS legt verder uit: Eén van de grondbeginselen en randvoorwaarden voor het beoefenen van wedstrijdsport met paarden is dat de paarden “fit to compete” zijn. Dit betekent niet alleen dat het paard in goede gezondheid en conditie moet zijn, maar ook dat het paard geschikt is voor datgene wat we van hem vragen. Bij de geschiktheid gaat het niet alleen om de natuurlijke aanleg voor bijvoorbeeld een discipline (bijvoorbeeld dressuur of springen), maar ook dat het paard hiertoe fysiek instaat is zonder hulpmiddelen. Een hulpmiddel mag nooit symptoombestrijding zijn van een uiting waar mogelijk een ander onderliggend lijden aan ten grondslag ligt.”

Een paard dat niet zonder hulpmiddelen op concours kan, hoort niet op concours



KNHS: Het is onze taak om paardenwelzijn altijd op nummer één te zetten. Een paard dat een dusdanige lichamelijke beperking heeft dat hij/zij niet zonder hulpmiddelen actief kan zijn op een wedstrijd, hoort niet deel te nemen aan de wedstrijdsport. Dat klinkt heel streng, maar wij vinden het als KNHS essentieel om geen enkele concessie te doen als het paardenwelzijn mogelijk in het geding is. Het niet verlenen van dispensatie op basis van een lichamelijke beperking bij het paard is daarbij de basisregel.

Daarnaast zijn zoals genoemd ook fairplay en veiligheid essentieel. Fairplay betreft eerlijke sport onder gelijke omstandigheden voor alle deelnemers. Pijler veiligheid is uiteraard ook van toepassing op mens en dier.

Alle drie de pijlers in het geding

Bij de afweging of een hulpmiddel zoals bijvoorbeeld een UV-bril toegestaan zou kunnen worden in de sport kan op basis van alle drie de pijlers negatief geantwoord worden. Het paard is zonder hulpmiddel niet ‘fit to compete’.

Het montuur van een UV-bril is bovendien dusdanig groot dat het zicht van het paard belemmerd wordt. Daarnaast heeft de UV-bril een sterkte beperking op de lichtdoorlatendheid welke tevens een belemmering voor het zicht kan opleveren.

Fairplay en veilgheid zijn daarmee ook in het geding. Andere ruiters mogen immers ook geen gebruikmaken van hulpmiddelen die het zicht beperken en dat een verminderd gezichtsveld de veiligheid niet ten goede komt spreekt voor zich.

Signalen van het paard

Tenslotte stelt de bond: Een ander aspect is het beoordelen van signalen die een paard afgeeft. Tijdens de KNHS-wedstrijden hebben onze officials de taak om onder andere toe te zien op het welzijn van het paard en hoe “happy” het paard is. Voor de beoordeling is het van belang om de paardsignalen en gezichtsuitdrukkingen te kunnen herkennen. Hiervoor zijn het kunnen zien van de ogen, het orenspel, de mond van essentieel belang. Wanneer een paard een dergelijke bril op heeft wordt het lezen van paardsignalen en de algehele gezichtsuitdrukking extreem bemoeilijkt.

Bij FEI in geen enkele discipline toegestaan

De KNHS volgt op veel fronten de regelgeving van de FEI, ook bij deze internationaal overkoepelende paardensportbond, is de bril in geen enkele discipline toegestaan.

De actievoerders brachten daar eerder tegen in dat de UV-bril in Frankrijk vanaf september 2022 onder bepaalde voorwaarden is toegestaan en dat de UV-bril in de draf- en rensport (die niets met de FEI of de KNHS van doen heeft) is toegestaan.

