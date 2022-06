KNHS zet Rob Ehrens (alsnog) in het zonnetje op CHIO Rotterdam

Voorafgaand aan de tweede manche van de Nations Cup werd Rob Ehrens, zestien jaar bondscoach van de springruiters en 19 jaar werkzaam voor de KNHS, in de piste van het CHIO in het zonnetje gezet. Alsnog een gouden speld, na het turbulente vertrek van Ehrens.

Uit handen van KNHS-voorzitter Cees Roozemond ontving Rob de hoogste KNHS-onderscheiding, de gouden speld. Dat werd met een waarderend applaus van het publiek onderstreept.

Glas altijd half vol

Oud springruiter en voormalig KNHS-bestuurslid Emile Hendrix sprak Rob Ehrens en zijn vrouw Vilja toe. “Je bent een op en top paardenman. Bij jou was het glas altijd half vol. Dat heeft geleid tot ongelooflijke resultaten voor het Nederlandse team.”

Gouden speld

KNHS-voorzitter Cees Roozemond reikte Rob Ehrens vervolgens in het midden van de CHIO-piste de gouden KNHS-speld uit. Namens CHIO Rotterdam ontving Rob van voorzitter Theo de Rooij een mooie fotocollage van zestien deelnames met zijn team in Rotterdam en een toegangsbewijs voor het leven.

Afscheid in de loges

Omringd door tientallen genodigden die in de afgelopen zestien jaar met Rob gewerkt hebben was er een mooi afscheid van Rob in de loges rondom de springring. Rob kreeg daarbij een boek overhandigd waarin tientallen ruiters, eigenaren, grooms, collega’s, dierenartsen en nog meer warme woorden aan het papier toevertrouwden.

Zestien ongelooflijk mooie jaren

Rob Ehrens nam zelf ook de microfoon: “Ik heb zestien ongelooflijke mooie jaren meegemaakt. Daar wil ik iedereen voor bedanken die dat mogelijk heeft gemaakt.”

Er werd een mooie film getoond met alle grote successen die Rob de afgelopen 16 jaar met zijn ruiters en teams heeft behaald. Ademloos keek het publiek naar de fantastische beelden. Na het tonen van de aftiteling “Rob, bedankt! klonk een luid applaus.

Bron: KNHS/Horses.nl