Zilveren speld KNHS voor Mirjam van Lanen en Peter Timmers

Mirjam van Lanen, vicevoorzitter regio Noord-Brabant en Peter Timmers, algemeen secretaris regio Noord-Brabant hebben de KNHS zilveren speld in ontvangst mogen nemen als dank voor hun enorme inzet de afgelopen jaren.

Van Lanen maakt sinds 2011 deel uit van het regio bestuur Noord-Brabant en is sinds 2012 de vicevoorzitter. Van Lanen is lid van de KNHS sinds maart 1998. Ze is onder andere verantwoordelijk voor de belofte training en ze was ook erg betrokken bij de totstandkoming van dit programma. Daarnaast is ze ook actief als dressuurjurylid t/m ZZ-Licht-niveau.

Negen jaar algemeen secretaris

Timmers is in 2011 toegetreden tot het Regio bestuur en heeft toen de taak van algemeen secretaris op zich genomen. Timmers is sinds 1998 lid van de KNHS. Hij was een uitstekende communicator naar Ermelo, de kringen, de verenigingen en de leden.

