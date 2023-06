KNHS zoekt meer toezichthouders dressuurwedstrijden

De KNHS is op zoek naar meer toezichthouders op dressuurwedstrijden. De bond plaatste vandaag een oproep om meer vrijwilligers te vinden die deze functie willen uitoefenen.

De KNHS oproep luidt als volgt:

Ben jij een groot liefhebber van de dressuursport? Draag jij paardenwelzijn actief een warm hart toe? En heb jij uitstekende gespreksvaardigheden? Dan zoeken wij jou als toezichthouder! De KNHS wil namelijk het enthousiaste team van toezichthouders vergroten.

Paardenwelzijn is niet alleen belangrijk om zo goed mogelijk voor je paard te zorgen en dus zo lang mogelijk samen met je paard plezier te hebben, maar zorg ook voor begrip van mensen buiten de paardenwereld. Op deze manier creëren we meer draagvalk voor onze sport. Natuurlijk is paardenwelzijn daarom één van de speerpunten van de KNHS. Eén van de maatregelen om paardenwelzijn te waarborgen is het voor KNHS-wedstrijdorganisaties verplicht stellen van een toezichthouder op het voorterrein, dus zijn wij op zoek naar een aanvulling op ons toezichthouderteam.

Als toezichthouder heb je een heel belangrijke rol, je bent er voor zowel ruiter als paard. Je let niet alleen op het welzijn van het paard, maar ondersteunt de ruiter ook op zijn rol hierin. Daarnaast zijn fairplay, veiligheid en natuurlijk de naleving van de regels bij bijvoorbeeld de optoming van belang. Je staat letterlijk en figuurlijk ‘je mannetje’ tussen de deelnemers en paarden op het voorterrein.

Hier komt best veel bij kijken, jouw aanwezigheid op het voorterrein heeft vooral een preventieve werking, maar op het moment dat er zaken (dreigen) te gebeuren waarbij welzijn en fairplay in het geding komen, wordt er van jou verwacht dat je actie onderneemt. Een blik kan vaak al genoeg zijn en soms is een kort, veelal informatief, gesprek met de ruiter of amazone voldoende.

Jouw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Goed toezicht zorgt voor het waarborgen van paardenwelzijn en een sportief wedstrijdverloop. Het voorkomt dat er zaken gebeuren die niet zijn toegestaan of die ongevaarlijke situaties opleveren. Als er iets dreigt mis te gaan, grijp jij in.

Jij let op de volgende zaken:

Correcte optoming

Correct gebruik van het harnachement

Gebruik van toegelaten hulpmiddelen

Regelmatigheid van het paard

Gedrag van de deelnemer richting het paard en andere mensen op het wedstrijdterrein

Als toezichthouder heb je de bevoegdheid om ruiters in bepaalde gevallen uit te sluiten of een officiële waarschuwing te geven, uiteraard volgens de geldende procedures.

Jouw profiel:

Jij draagt paardenwelzijn en eerlijke sport een warm hart toe en bent bereid om op het moment dat deze zaken in het geding komen hierop op de juiste wijze actie te ondernemen.

Jij hebt goede communicatieve skills en bent is staat om ruiters en amazones op een vriendelijke manier te benaderen en aan te spreken waar nodig.

Jij bent benaderbaar en legt makkelijk contact

Jij staat stevig in je schoenen

Jij bent een ambassadeur van de KNHS

Je bent in staat om conform protocol te werken

De opleiding tot Toezichthouder:

Om toezichthouder te kunnen worden heb je kennis nodig van de het goed gaande paard, correct paardrijden, harnachement, optoming, reglementen en procedures. Om jou helemaal klaar te stomen voor je taak als toezichthouder hebben we een complete opleiding ontwikkeld waarin we naast bovenstaande punten, je ook opleiden om goede communicatieve vaardigheden te ontwikkelen om in gesprek te gaan met ruiters en amazones en hoe je om kunt gaan met weerstand.

We hebben een regulier en een verkort traject voor de opleiding toezichthouder. Jouw achtergrond en ervaring in de sport bepaalt in welke opleiding je kan instromen.

Wij staan als KNHS achter je en zorgen dat je goed gefaciliteerd wordt om je taak te kunnen doen.

meer

